Costa na Quadratura: Siza só cai se for por decisão do Constitucional

Dir-se-ia que não teve alternativa. Se no Parlamento é fácil desviar o assunto, ali, no estúdio improvisado no plateau da SIC, com vista para a tribuna do Congresso, não teve hipótese. É verdade que não se escusou. Mas ficou a saber-se algo mais sobre as razões do consentimento do Governo relativamente à OPA dos chineses, e que Pedro Siza Vieira só sairá do Governo se for por decisão do Tribunal Constitucional, assumiu Costa. "A lei é clara. É ao TC que compete a fiscalização, aguardo serenamente".

O primeiro-ministro também disse que não tenciona abrir mão de continuar a ter no Estado e no Governo, pessoas com competências ganhas nos privados. "Não se pode voltar ao critérios aristocráticos que quem nasceu rico é que pode dedicar-se à política".

Quanto a José Sócrates, devolveu o "ataque" da direita, que "procura alargar as suspeitas no comportamento de uma pessoa a todo o partido" e chuta com o caso do social-democrata Duarte Lima para Pacheco Pereira, que era chefe do grupo parlamentar do PSD quando se acumularam as suspeitas sobre os negócios daquele deputado. E declarou: "A corrupção é um facto intolerável", mas tem de ser combatida na forma própria. Não é por o homicídio ser punido por lei que deixa de os haver!"

Seria a passionária a atrasá-lo?

Mas recuemos ao início. A gravação do programa estava prevista para as 7h, mas já eram 7h10 e ainda António Costa estava junto à tribuna a ouvir intervenções. A combinação era que seriam 45 minutos de emissão em diferido (parece que Costa queria ir ver a final da Champions e, portanto, o programa devia acabar à hora do jogo) mas o arranque da "Quadratura do Círculo" atrasava-se e não era por culpa da SIC. O secretário-geral já vestira o casaco há mais de 10 minutos, mas não se levantava da cadeira para se dirigir ao plateau da SIC.

No plateau, já Carlos Andrade, Pacheco Pereira e Lobo Xavier estavam prontos, com base e pó de arroz, sentados nas poltronas e calados, porque o ruído de fundo era infernal. Trocavam piadas para entender o atraso de António Costa: será que é porque não quer ouvir a previsivelmente incómoda intervenção de Ana Gomes, que está inscrita para falar mas não se sabe ainda a hora?

Pacheco Pereira atirava que se podia esperar: "Mesmo que venha a passionária caseira". Mas não se descosia sobre a quem se referia. Fez um gesto no ar com o braço. O social-democrata chegara cedo, por volta das 5h, o que deu para ouvir algumas intervenções e fazer os seus comentários. No fundo, os congressos conseguem ser muito aborrecidos. O debate ideológico-doutrinário que perpassou pelo congresso durante a tarde não o motivou por aí além, mas estava muito interessado em fazer "algumas perguntas" a António Costa.

Lobo Xavier divertia-se. Chegara à hora e tencionava "ir-se embora" mal terminasse. Não se importou nada em ir até à Batalha: "Nós vamos onde nos convidam!" É uma espécie de revisitação do passado, quando António Costa era o quarto parceiro residente da equipa da Quadratura. " Isto é como em França, uma vez presidente, presidente sempre!"

Mas Costa tardava. O coordenador ia trocando telefonemas e mensagens, Costa continuava sentado na tribuna. Falava o novo presidente do grupo dos Socialistas e Democratas, quando Costa se levantou para o abraçar mas ainda não era desta. Sentou-se de novo e, logo a seguir, percebe-se-á porquê. Com as eleições à vista na Madeira, sucederam-se na tribuna o responsável madeirense do partido e Paulo Cafôfo, que será o candidato do PS ao governo da região autónoma. Quando este finalmente terminou a sua intervenção, Costa aproveitou a boleia e desceu com ele. Subiu ao plateau num minuto, e foi maquilhado e preparado de pé.

A "sombra de Sócrates"

Costa estava com ar bem disposto mas ainda "em modo" de congresso. Convidado a falar, desbobinou o discurso da praxe sobre a importância desta Congresso, a "oportunidade única" que ele representa para discutir as questões de médio prazo. Bah, os parceiros deixam-no falar antes de dispararem a primeira pergunta: a questão das alianças.

Costa fica sério, mas repete o que tem dito: que em equipa que ganha não se mexe, que esta legislatura mudou o quadro para sempre, e que este Governo é para durar com os mesmos parceiros. E disse que não vai pedir a maioria absoluta, mas que quer "ganhar com a maior expressão possível".

Lobo Xavier estava pouco interessado no discurso da praxe. Para ele, se numa primeira fase tudo parecia correr de feição ao Governo - ao ponto de parecer que António Costa ia pedir uma maioria absoluta -, depois dos fogos e dos "casos" , acautelou-se, apesar de "estar a ter um PSD pequeno". Costa abriu um sorriso. Lobo Xavier pôs o dedo na ferida: é que a solução de 2015 foi possível porque o PS perdeu.

Pacheco Pereira também não estava muito motivado pelo tema - a política de alianças ia ser navegar à vista e depois ver o que dava. Mas pegou na deixa de Costa da "conciliação das regras europeias" com as novas políticas para manifestar o seu desagrado perante o "buraco negro" da governação europeia. E advertiu que Portugal não pode gastar mais em saúde, mas nada diz sobre a pobreza, os salários baixos ou a desigualdade no país.

E partiu então para a primeira das "tais perguntas" que queria colocar: a "sombra do engenheiro Sócrates" e a suposta falta de reação dos dois partidos, PS e PSD, às práticas de corrupção. Ups! Ressalvaria: são milhares de pequenas questões que têm a ver com a ética. E prosseguiu, com mais outra pergunta incómoda: "Porque é que é importante para o interesse nacional que os chineses tenham uma OPA com sucesso? É bom que alguém nos diga porque é bom que a OPA dos chineses resulte!"

Costa explicou que ia continuar a investir na saúde e, quanto a Sócrates: "Não falo nem deixo de falar. Não o eliminámos da história, seria imoral e eticamente inaceitável e inútil". Manteve o tom habitual: não se substitui à justiça. Quanto à OPA, reservou-se. É primeiro-ministro, não pode falar. Mas relembra que quando foi a privatização, considerou uma "vantagem estratégica para o país diversificar as fontes de investimento, nomeadamente chinês. E a única coisa que pode fazer e não fez - sublinhou - foi declarar a OPA contrária ao interesse nacional e aí poder vetar. "Não o fizemos porque não identificámos nenhum fator".

Quanto a papel do ministro Siza Vieira, Costa quis deixar claro o que já tinha dito: que o ministro não teve qualquer papel nesse assunto e que a "tal iniciativa legislativa" feita (na unidade de missão) tem a sua paternidade porque havia uma interpretação da CMVM relativamente ao investimento chinês que colocava Portugal em desvantagem face a outros países europeus. Foi o que disse no Parlamento esta semana.

Segundo Costa, Siza Vieira, tratou foi do "problema regulatório quanto à taxação da energia". O Expresso noticiou esta semana, que a reunião foi sobre as taxas que a EDP não paga (70 milhões de euros por ano) e sobre as quais tem um diferendo com o Estado nos tribunais, e que afeta o valor da empresa.

Costa foi taxativo: Portugal deve ter a maior diversificação possível da atração do investimento estrangeiro, por isso não colocou entraves. E ao contrário do "prurido" de alguns países europeus relativamente aos chineses, não quis que Portugal fosse prejudicado e colocado na posição de negociar com uma empresa europeia e "a mau preço", com um projeto menos interessante. Até Lobo Xavier ajudou, para acrescentar que as condições dos alemães nas privatizações eram "inaceitáveis."

Lobo Xavier indisponível para governos

Na regie da SIC, onde o Expresso acompanhava a gravação do programa que seria emitido umas horas depois, viviam-se momentos de agitação. Contavam-se os minutos, a discussão no programa estava boa e, apesar dos limites acordados, o coordenador mandava esticar o tempo. Já não iam ser 45 minutos mas mais. Os temas sucediam-se, sobre os potenciais conflitos de interesses de um advogado de uma grande empresa e o seu papel no Estado. Um homem assim só podia ser secretário das Pescas?

O tema deu pano para mangas sobre o recrutamento do pessoal para a política e cargos públicos, com Costa a asseverar que quer o "melhor para o Estado " e Lobo Xavier a declarar-se desde logo indisponível "até ao fim da vida" para integrar qualquer Governo. A democracia tem formalidades que podem ser sanadas - e ele é até era contra juízos drásticos. Outra coisa é a violação reiterada da lei, "o projeto de um homem" que se serve de um partido.

A conversa fluía, inflamada, e ia chegando a hora limite. Só faltava mesmo a "pergunta marota": e Ana Gomes, é o "irritante" do PS? Costa descartou-a, seco: é uma eurodeputada, que este ano anunciou que queria reformar-se e, portanto, é uma militante "como outra qualquer". Para gelo...

Mas chegou-se mesmo ao fim. Lobo Xavier tinha razão: afinal, em pleno congresso, acabou por se falar de tudo aquilo que se dizia que Costa não queria falar. Não queria mesmo?