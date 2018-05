Como César falou sobre os casos quentes do PS nunca falando deles

Foi o presidente do Partido Socialista que, na primeira intervenção política de fundo no segundo dia do Congresso do partido, abordou as questões mais prementes da atualidade que envolvem o PS ou membros do seu Governo.

Carlos César fê-lo no seu estilo, retórico, falando, mas parecendo que não falava exatamente sobre aquilo que todos os presentes entenderam - os "casos" de corrupção de José Sócrates e, quiçá, também do potencial conflito de interesses relativo a dois membros do Governo: o ministro Siza Vieira e o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo.

Disse-o virado para o futuro. A direção do partido não está visivelmente interessada em remexer no passado - se a tal não for obrigada - mas quer tratar do assunto, nomeadamente através do anúncio do compromisso de várias medidas.

César chamou-lhe "uma nova geração de medidas". São relativas tanto à reforma da legislação dos titulares dos cargos públicos, como à salvaguarda do interesse público sobre o privado, de forma a que os eleitores possam escrutinar a atividade dos eleitos, como ainda à transparência dos titulares cargos públicos, a sua natureza e a origem das suas decisões. "Não hesitaremos", repetiu por duas vezes o presidente do PS.

Foi também César que, logo de início, não mencionando o que quer o partido para as próximas eleições, se aproximou mais do desejo da maioria absoluta. "Somos uma força central da esquerda, merecedora de uma grande vitória eleitoral", disse César. Uma mensagem diferente da mensagem que se tem ouvido de pedir o "reforço eleitoral" do partido.

Finalmente, foi também o presidente do partido que reforçou a ideia do posicionamento ao centro do PS. Não renegando - bem pelo contrário - o "conforto" de trabalhar com a esquerda, foi claro: " somos o único partido aceite como interlocução à direita e à esquerda".

Ou seja, se trabalhar com a esquerda provou bem e "nunca colocou em causa a nossa identidade", foi com o "novo" PSD que o partido iniciou um entendimento no quadro da União Europeia e, sobretudo a descentralização. "A reforma decisiva", disse, que o PS quer deixar como marca nesta legislatura. E, essa, fá-la-á com a direita.