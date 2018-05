Caso Siza Vieira ainda vai trazer dores de cabeça ao Governo, avisa eurodeputada Ana Gomes

Ana Gomes considera "inaceitável que uma pessoa que foi advogada de uma empresa continue a receber elementos dessa empresa, mesmo não tendo nada a ver com o processo da OPA", afirmou, assinalando também que Siza Vieira também participou, antes de estar no Governo, num processo que facilitou esta e outras OPAS. "Só isto é em si um conflito de interesses", reiterou.

A eurodeputada não põe em causa a honorabilidade do ministro mas, afirmou, "para estar no governo teria de estar num setor em que não tivesse nada a ver com os clientes da firma de advogados de que fazia parte, e implicaria que depois de sair não fosse imediatamente para um tipo de atividade que fizesse valer um tipo de poder como teve durante o governo".

" Isto põe dificuldades, mas as pessoas têm de saber quando vão para o governo e, neste caso, está na lei, é claríssimo". E avisou: "este é um caso que ainda vai trazer dores de cabeça ao governo"

"Quando o primeiro-ministro convidou determinadas pessoas para o governo, com determinado tipo de envolvimento na vida privada, estava consciente dos problemas que se lhes colocavam e que se colocavam no seu próprio governo", declarou.

"Há responsáveis no Partido Socialista"

Ana Gomes referiu-se igualmente à alusão que António Costa fez no seu discurso à luta conta a corrupção de que o PS foi pioneiro ainda no final dos anos noventa, no pós cavaquismo.

"Mas ela não parou aí e em virtude da aplicação das políticas neoliberais generalizadas, houve um favorecimento da corrupção e esquemas de captura do Estado, os portugueses sabem disso e não gostam", reiterou, para afirmar que a questão "não pode ficar arrumada no passado, é de atualidade e de futuro e tem que ser equacionada como tal pelo PS".

Recusando que o Congresso discuta a chamada "questão Sócrates", Ana Gomes considerou que o partido deve refletir sobre os mecanismos que levaram um partido de poder como o PS e outros do chamado "arco da governação" a ser "instrumentalizados por corruptos e criminosos".

"Tem que ser debatido e ser objeto de propostas concretas que o PS apresente aos cidadãos nos próximos programas eleitorais", disse ainda, manifestando a esperança de que o assunto venha a ser discutido amanha e depois. "É uma reflexão que tem de se fazer para alem do congresso", afirmou.

"Há um pacote de medidas anti corrupção que se arrasta há dois anos no parlamento e não vejo que o PS lhe dê a prioridade que devia ter". Não é só perspectiva do passado, assinalou.

"Era este o pântano que se agravou e há responsáveis no Partido Socialista. Falo no plural e não pode ser metido debaixo do tapete", acusou diretamente, dizendo ainda que A justiça está a fazer o seu trabalho, os media também, falta o político. "É uma questão de confiança ", disse.

Para a eurodeputada, a política deve fazer julgamentos éticos e políticos, "desde já face ao que sabemos e têm de ser tomadas medidas para que não volte a acontecer. Há mecanismos do 'centrão' que tudo fazem para capturar os partidos de poder", disse, e o PS tem de ter mecanismos internos dentro do partido e para o governo . "É uma questão essencial até porque a justiça nos tem falhado", acrescentou.

Mensagem desassombrada

Sobre o discurso em si de António Costa, Ana Gomes apreciou de modo geral a intervenção, por ter feito um balanço da historia do partido que, segundo disse, foi uma maneira de falar de todos os secretários-gerais: "acho bem, não apagamos nunca ninguém da fotografia" .

Para a eurodeputada, António Costa salientou que o PS "sabe transformar os seus valores em ação, sumarizou os grandes avanços civilizacionais que o país deve ao PS, desde a liberdade a

todas as medidas que foram tomadas, bem como as que estão em vias de ser tomadas, como a despenalização da eutanásia", a favor da qual se assumiu pela primeira vez a favor.

Segundo Ana Gomes, também foi importante o sumario da moção que o secretário-geral apresenta ao congresso "e os desafios que o país tem de fazer frente" disse.

Entre as alterações climaticas, relacionadas com o território e o seu povoamento, a mensagem "mais desassombrada e corajosa", na qual "se revê absolutamente" foi, para Ana Gomes, "a franqueza de por os portugueses perante a nossa necessidade de colmatar o défice demográfico não apenas com famílias, mas também com imigração. Nesse sentido, a rejeição de xenofobias como hoje temos por essa Europa é muito importante, salientou. "Está no DNA do PS", sublinhou.