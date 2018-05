Maria Antónia Almeida Santos substitui João Galamba como porta-voz do PS

A dirigente socialista Maria Antónia Almeida Santos vai substituir o vice-presidente da bancada do PS João Galamba no cargo de porta-voz, disse hoje à agência Lusa fonte oficial deste partido

A dirigente socialista Maria Antónia Almeida Santos vai substituir o vice-presidente da bancada do PS, João Galamba, no cargo de porta-voz. Galamba também vai deixar de integrar a comissão permanente do partido, regressando ao secretariado nacional, confirmou ao Expresso fonte oficial do Partido Socialista.

Maria Antónia Almeida Santos já fazia parte da Comissão Permanente do PS, o chamado "núcleo operacional" deste partido e é a principal responsável pelo projeto dos socialistas para a legalização da morte medicamente assistida.

Na proposta de nova direcção de António Costa, saliente-se a estreia de Rui Pena Pires na comissão permanente, com o pelouro da formação política. De fora da comissão permanente ficarão, além de João Galamba, o deputado Porfírio Silva e Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos.

Continuam em funções, Susana Ramos, com a pasta do trabalho; Francisco André, com as relações internacionais; Luís Patrão, com a administração e as finanças; Maria da Luz Rosinha, com as autarquias; e Hugo Pires, com a organização.