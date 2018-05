Crónica de 12 gins tónicos num congresso vazio

E assim acabou, mal tinha começado. Na enorme sala da ‘street food’, que na verdade é uma espécie de ‘indoor food’ (porque estamos a coberto dentro de um pavilhão na Batalha), resta meia dúzia de militantes. Há uma cara conhecida, a única. Paulo Campos, um dos poucos socráticos assumidos que ainda resistem, bebe uma cerveja e pica tremoços no balcão da cervejaria, não há mais de uma dezena de congressistas por ali. Está quase tudo vazio, até na zona reservada ao lazer. Os socialistas foram divertir-se noutro lado. Um congresso vazio não é um congresso, é uma tristeza. Esta sexta-feira, depois de António Costa falar na Exposalão, o ambiente era de fim de festa com a festa ainda a meio.

Costumam ser noites empolgantes, as de sexta-feira dos congressos partidários. Milhares de cadeiras estavam vazias. Em vez de aplausos, silêncio: conseguem ouvir-se as máquinas do ar condicionado a funcionar. Nas colunas uma voz solitária, um ensaio de um som gravado certamente para emitir este sábado. Parece a voz de Mário Centeno, é mesmo Mário Centeno: e o que ele diz para a sala desolada não é aquilo que a esquerda gosta de ouvir: “O défice de 2016 foi o mais baixo da democracia”. Felizmente, só dois seguranças e os jornalistas são apanhados pela mensagem do ministro. Ninguém liga.

Nas noites de sexta-feira costumava haver polémica nos congressos. Apupos, aplausos, gente em braços, gente frustrada, militantes zangados, furiosos, em êxtase. Hoje, nada. Costa falou. Costa foi aplaudido. E Costa foi-se embora. E a banca do gin tónico já estava vazia. Adérito Gomes vendeu 12 gins desde as seis da tarde, não está mau. Mas não será assim tão bom, mais de mil congressistas a dividir por doze, é fazer as contas, em termos de média - e os políticos adoram médias - a venda foi fraca.

Pode misturar morangos, limão, alecrim ou laranja (laranja?) no gin Amici, que ganhou uma parceria no Shark Tank, e agora não tem socialistas a quem vender a receita do seu sucesso. A barraquinha dos franceses também não tem ninguém, Eric fala com sotaque genuíno dos crépes, da receita mesmo parisiense, só não há fregueses. Mais congresso só amanhã. E negócio também. Adiante, camarada.

A esquerda é moderna, mas não há barraquinhas vegetarianas, nem de comida sem glúten, mas há uma tasca moderna, inevitável, mas de importação, quando o produto nacional é tão bom. Estes políticos andam distraídos. Sim, há cerveja artesanal, mas é checa, terra de cervejas. Podia ser ao contrário (como o gin), ele agora há cerveja artesanal portuguesa tão boa, mas a esquerda é internacionalista, nada a apontar.

Costuma dizer-se que a política tem horror ao vazio, portanto, teria pavor de um congresso assim, sem ninguém, e talvez por isso haja políticos mas poucos em trabalho. Atrás de uma porta a dizer Moção A, duas pessoas olham para um computador ao lado de Daniel Adrião, o militante que desafiou António Costa e perdeu nas diretas. Esperamos pelo discurso deste sábado. Na sala do staff, três funcionários preparam documentos para o dia seguinte. Na sala da Moção B, a de António Costa, Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta, fala com outros dirigentes. O movimento é mínimo. Os jornalistas escrevem as últimas peças para os sites, os fotógrafos conversam sem nada para fotografar à porta do congresso, os segurança fumam.

Há apenas um lugar cheio: a cantina, com filas para comer uma comida de cantina, que torna ainda mais desconsolado o ambiente com aquele cheiro a comida antigourmet. Este sábado há mais, mas está previsto que o congresso acabe à mesma hora. Mas amanhã há bola, final da champions. Será de certeza um congresso vazio mais animado.