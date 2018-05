“É importante que os portugueses saibam que pagam €31 em impostos quando põem €50 de gasolina”: CDS lança simulador de combustíveis

Sabe quanto é que paga em impostos de cada vez que põe gasóleo ou gasolina no carro? O CDS quer fazer as contas e por isso decidiu lançar um site que permite ao utilizador inserir a quantia de combustível que desejar e ficar a saber não só o preço que pagará por ela mas também o peso que os impostos têm nesse valor. Até porque a carga fiscal nos combustíveis é uma bandeira que o CDS recupera frequentemente - e o partido quer eliminar, com uma proposta no Parlamento, o adicional ao imposto sobre produtos petrolíferos (ISP), em vigor desde 2016.

Inserindo, a título de exemplo, uma quantidade de um litro (neste caso de gasolina) no simulador, ficamos a saber que dos 1,66 euros a pagar, 96 cêntimos, ou 58%, são impostos. “É muito importante que um português, sempre que vá a uma bomba de gasolina pôr 50 euros saiba que 31 são impostos, que em 30 euros de gasolina 19 são impostos ou em 20 de gasolina 12 são impostos”, explicou esta quinta-feira de tarde, no Parlamento, o deputado centrista Pedro Mota Soares, apresentando o projeto.

O anúncio foi feito logo após um debate de duas horas, agendado pelo PSD, centrado em políticas fiscais e de preços para os combustíveis. Durante a discussão, PSD e CDS culparam o Governo e os seus parceiros parlamentares pelo "pesadelo" do "saque" aos portugueses nos combustíveis, acusando o executivo de falhar a "palavra dada" e recolher mais de mil milhões de euros em "austeridade encapotada". Já o PS justificou a atual situação de escalada nos preços ao consumidor da gasolina e do gasóleo com a subida de custo das matérias-primas.

BE e PCP criticaram as margens de lucro das multinacionais petrolíferas e a falta de regulação dos mercados nacional e internacional. O CDS já anunciou, aliás, que quer aproveitar a posição da esquerda - os bloquistas defenderam, durante o debate quinzenal desta quarta-feira, a descida dos impostos sobre os combustíveis - para mudar a história das suas iniciativas neste sentido: é que, até agora, os centristas tentaram por três vezes acabar com o ISP, mas a esquerda barrou as propostas.