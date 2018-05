“É a cultura da morte”: centenas de pessoas manifestaram-se contra a eutanásia à frente do Parlamento

A uma quinta-feira, à hora de almoço, não é habitual ver centenas de pessoas em frente ao Parlamento. Mas esta não foi uma quinta-feira qualquer: a votação para legalizar ou não a eutanásia aproxima-se - está marcada para a próxima terça-feira - e um grupo de centenas de manifestantes juntou-se diante da Assembleia da República para protestar e apelar ao chumbo das propostas.

Entre as 12h30 e as 14h30 passaram pela escadaria da Assembleia médicos, juristas e até políticos - Assunção Cristas, presidente do CDS, fez questão de marcar presença já na parte final da concentração, acompanhada de um grupo de deputados centristas onde se incluíam Isabel Galriça Neto (que acompanha as questões da saúde), João Almeida (porta-voz do partido) ou Vânia Dias da Silva.

No entanto, entre os manifestantes encontravam-se sobretudo jovens - uns trazidos pela Juventude Popular (CDS), outros por iniciativa própria e vindos até de outras partes do país. O estudante de Ciência Política António Pedro, de 22 anos, disse ao Expresso fazer questão de ali estar "por uma questão de consciência", para "defender a inviolabilidade da vida humana". E desejou que este seja um "alerta" - ainda que "sereno" - para os deputados.

Um dos principais argumentos do CDS para rejeitar as propostas de legalização da eutanásia (PS, BE, PAN e PEV apresentaram projetos) é o facto de os partidos - exceto o PAN - não terem incluído esta matéria nos seus programas eleitorais, o que, no entender do CDS, se traduz numa falta de "mandato" para legislar sobre o assunto. Daí ter-se dito e repetido, ao longo da manifestação, que os parlamentares devem ouvir os gritos de protesto e legislar não de acordo com a consciência de cada um, mas com o dever de representar os eleitores.

O mesmo defendiam Maria, Helena e Piedade, todas com entre 17 e 18 anos, que se encontravam junto à escadaria que leva ao Parlamento mas não se deslocaram juntas a São Bento: as duas primeiras vieram do Porto com um grupo de amigos e tencionavam voltar logo de seguida, tendo ido a Lisboa de propósito para esta manifestação. Para Maria, "a vida tem sempre valor e deve sempre ser cuidada", pelo que a eutanásia "é a solução fácil". "É ilusória", garantia a estudante.

"Não querem herdar a cultura da morte"

Foram vários os jovens que abordaram Assunção Cristas, no final da concentração, para cumprimentar e falar com a líder centrista. Sofia Guedes, que faz parte do movimento cívico STOP Eutanásia e foi responsável pela organização da manifestação, explicou assim ao Expresso a forte presença dos mais novos: "Eles estão preocupados com o que vão herdar - 'estão a legislar agora mas vai sobrar para nós'. Não querem herdar a cultura da morte. A resposta é ajudar, dar a mão".

Para a organizadora, a questão da eutanásia "vai além da política" - e é por isso que os deputados não podem "representar-se a eles próprios", dando a sensação aos eleitores de "estarem a ser traídos". "Nunca tinha visto a sociedade civil tão unida e preocupada", assegura Sofia Guedes.

Na próxima terça-feira, dia em que os deputados votam as propostas no Parlamento, haverá nova concentração a apelar ao chumbo. As contas para a eutanásia complicam-se: tanto PS como PSD dão liberdade de voto aos seus deputados, enquanto CDS e PCP já anunciaram que votam contra as propostas. O BE, que apresentou uma delas, vota a favor, assim como PEV e PAN. A votação será ainda mais complexa uma vez que o CDS pediu em conferência de líderes que se faça de forma uninominal, o que significa que os deputados vão pronunciar-se um a um sobre as quatro propostas.