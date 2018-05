Costa vai à “Quadratura do Círculo” em fim de semana de Congresso

O programa de comentário da SIC Notícias "Quadratura do Círculo" vai contar com um convidado especial. O primeiro-ministro, António Costa, regressa excecionalmente para fazer parte do painel que já integrou, ao mesmo tempo que estiver a decorrer o Congresso do PS.

Em vez de ser emitido na quinta-feira, como habitualmente, o programa será transmitido no sábado entre as 23h e a meia-noite, e gravado a partir da Batalha, onde se vai realizar o conclave do partido, de sexta-feira a domingo.

António Costa junta-se assim aos membros residentes do painel António Lobo Xavier e Pacheco Pereira (do elenco habitual, só Jorge Coelho não marcará presença). Como sempre, caberá a Carlos Andrade a moderação do programa.