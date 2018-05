PCP votará contra a legalização da eutanásia

O PCP vai votar contra a despenalização da eutanásia, avança o “Diário de Notícias”, citando uma fonte partidária. A legalização da morte assistida fica assim em risco, tudo dependendo dos votos da bancada social-democrata, dado que o partido determinou a existência de liberdade de voto.

Segundo o mesmo jornal, a decisão comunista será confirmada esta quinta-feira de manhã numa conferência de imprensa a realizar na Assembleia da República. Será também publicada uma nota no jornal “Avante!”.

No dia 29, o Parlamento discute e vota na generalidade quatro projetos (PAN, BE, PS e PEV) com vista à legalização da eutanásia.

A votação vai ser com cada deputado a votar individualmente. Contra, já se sabe, votarão os deputados do CDS-PP. O PS, o Bloco e o PAN são favoráveis à legalização, embora não exista disciplina de voto na bancada socialista, o que permitirá casos de deputados a votarem em sentido contrário.