Lei prevê a “demissão” para casos como o do ministro Siza Vieira

A lei das incompatibilidades diz que os membros do Governo que integrem os corpos sociais de entidades com fins lucrativos têm como sanção a “demissão”. O ministro Adjunto manteve-se dois meses como sócio gerente de uma imobiliária

A consequência na lei é muito clara para situações como a do ministro Adjunto Pedro Siza Vieira, que criou uma empresa imobiliária um dia antes de entrar no Governo e que se manteve como gerente ao longo de dois meses: a demissão. A lei das incompatibilidades e impedimentos dos titulares dos cargos públicos prevê a demissão para quem violar o artigo 4º, que obriga os membros do Governo a exclusividade e diz o seguinte sobre a condição de governante: “É incompatível com quaisquer outras funções profissionais remuneradas ou não, bem como com a integração em corpos sociais de quaisquer pessoas coletivas de fins lucrativos”.

Segundo uma alínea do artigo 10º da mesma lei, a sanção “para os titulares de cargos de natureza não eletiva” - que violem o artigo 4º atrás referido - “com a exceção do primeiro-ministro, [é] a demissão”.

Na manhã desta quarta-feira, numa conferência na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, Pedro Siza Vieira alegou o desconhecimento da lei: “Quando tomei posse, só posteriormente tomei consciência de que não se pode ser gerente, ainda que não remunerado, de uma sociedade familiar e por isso pedi a renúncia quando me foi chamada a atenção para isso”.

“Durante cerca de dois meses não tinha essa noção”, explicou Siza Vieira aos jornalistas, acrescentando que renunciou “imediatamente” ao cargo de gerente e explicou: “A sociedade não teve ainda felizmente qualquer atividade comercial, não realizou qualquer transação imobiliária”. A lei, no entanto, não entra nesses detalhes e menciona apenas que a simples situação em que o ministro se colocou - corpos gerentes de uma entidade com fins lucrativos - tem a demissão como consequência.

A notícia foi avançada pelo jornal Eco, que revelou que o ministro Adjunto abriu uma empresa de compra e venda de bens imobiliários e consultoria empresarial chamada “Prática Magenta”, com um capital social de 150 mil euros, em que as duas quotas estavam repartidas em partes iguais por si e pela sua mulher. A sociedade foi constituída um dia antes de entrar para o Governo, em outubro de 2017. Segundo o Eco, o ministro não via qualquer condicionamento legal ou ético em ter esta empresa estando no Governo.

O ministro passou a estar debaixo dos holofotes mediáticos depois de ter pedido escusa de intervenção em matérias relacionadas com o sector elétrico e depois da manchete do Expresso a dar conta que teve uma reunião com os acionistas chineses da EDP, a China Three Gorges, nos três meses que antecederam a Oferta Pública de Aquisição à elétrica portuguesa. O gigante estatal chinês era cliente da sua antiga sociedade de advogados, a Linklaters.