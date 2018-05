Ex-primeiro-ministro da Macedónia condenado a dois anos de prisão

O ex-primeiro-ministro Nikola Gruevski, que governou a Antiga República Jugoslava da Macedónia (Fyrom, na sigla inglesa), entre 2006 e 2016, foi esta quarta-feira condenado a dois anos de prisão num caso de abuso de poder.

O líder da direita nacionalista macedónia foi reconhecido culpado por um tribunal de Skopke de ter recebido para seu uso pessoal um Mercedes avaliado em 600.000 euros, pago com dinheiros públicos.

Segundo a acusação, Gruevski também utilizou a sua influência para que este veículo de luxo fosse adquirido a uma sociedade que pretendia favorecer.

Ao acusar o antigo homem forte da Macedónia de ter "mentido e ridicularizado os cidadãos", a juíza Dobrila Kacarska considerou que a população deveria ter sido "informada sobre este veículo".

"Não foi o caso, e também soubemos que o primeiro-ministro tentou dissimular intencionalmente esta viatura", acrescentou a magistrada.

Dimitar Dangov, um dos advogados de Nikola Gruevski, anunciou que vai apelar da decisão.

O seu cliente, que não compareceu no julgamento, que foi acompanhado no exterior por 50 apoiantes do ex-primeiro-ministro, não deverá ser enviado para a prisão até ao anúncio do veredicto em apelo.

Neste processo, um ex-alto responsável do Ministério do Interior, Gjoko Popovski, foi condenado a seis anos de prisão.

A ex-ministra do Interior, Gordana Jankulovska, também indiciada por abuso de poder, deverá comparecer posteriormente.

Nikola Gruevski, 47 anos, confronta-se apenas com o início dos seus problemas judiciários, por ser indiciado em cinco outros dossiês relacionados com práticas de corrupção, abuso de poder, fraude eleitoral e ainda escutas ilegais de opositores ou representantes da sociedade civil.

No termo de uma longa crise política, a direita nacionalista de Nikola Gruevski foi afastada do poder em meados de 2017 por uma coligação liderada pelo social-democrata Zoran Zaev, apoiado por partidos da minoria albanesa.

O novo executivo alterou a atitude intransigente de Gruevski e está a tentar encontrar uma solução para o prolongado conflito com a Grécia sobre o nome de Macedónia, relançando o processo de aproximação com a União Europeia.

O pequeno país balcânico é reconhecido pela designação provisória de Antiga República Jugoslava da Macedónia devido ao contencioso com Atenas.

No início da semana Zoran Zaev foi absolvido num caso de corrupção, após ter sido acusado de ter sido subornado quando era presidente do município de Strumica, no sudeste do país.