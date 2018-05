Costa sobre Siza Vieira: “Ninguém está livre de lapsos”

O primeiro-ministro queria falar das políticas para o interior, mas o PSD rapidamente desviou o debate para um dos temas quentes da semana - os casos que envolvem o ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, e que podem mesmo levar à demissão do governante.

Depois de se ter sabido que Siza Vieira acumulou durante dois meses o cargo de sócio gerente numa empresa com o de ministro, o PSD abriu o debate perguntando a Costa se "não tem consequências" e se não acredita que tenha havido aqui uma "incompatibilidade". E o primeiro-ministro disse e repetiu que, na sua óptica, não há qualquer problema, uma vez que Siza Vieira, assim que detetou o problema - dois meses depois de chegar ao Governo - deixou de ser sócio gerente, embora mantenha a quota.

"Ninguém está livre de lapsos. Não sei se alguma vez teve um lapso na sua vida, se não teve desejo as maiores felicidades. O ministro respondeu com a franqueza de quem não deve e não tem nada a temer", respondeu Costa, defendendo ainda que o ministro "respeitou o código de conduta e não houve qualquer tipo de conflito de interesses".

Segundo a lei, a pertença a órgãos sociais de empresas enquanto se está no Governo tem como consequência a demissão, como avançou o Expresso na tarde desta quarta-feira.

O jornal Eco revelou esta terça-feira que o ministro Adjunto abriu uma empresa de compra e venda de bens imobiliários e consultoria empresarial chamada "Prática Magenta", com um capital social de 150 mil euros, com as duas quotas repartidas em partes iguais por si e pela sua mulher. A sociedade foi constituída em outubro de 2017, um dia antes de Siza Vieira entrar para o Governo como ministro Adjunto - um cargo que era ocupado por Eduardo Cabrita, que passou para a pasta da Administração Interna com a demissão de Constança Urbano de Sousa.

Já a manchete do Expresso de sábado passado dava conta de que o ministro teve uma reunião com os acionistas chineses da EDP, a CHina Three Gorges, nos três meses que antecederam a OPA à elétrica portuguesa - a empresa chinesa era cliente da sua antiga sociedade de advogados, a Linklaters. Mas também neste caso o primeiro-ministro defendeu que não há nada de criticável, lembrando que Siza Vieira "nunca foi advogado da China Three Gorges" e que portanto a ligação ao Linklaters não o compromete.

BE quer despachos de Pinho anulados

Também o BE pegou no mesmo tema, pressionando o Governo a "baixar a conta da luz" e "declarar nulos os despachos assinados por Manuel Pinho [durante o Governo de Sócrates] " que encareceram as faturas da eletricidade. Mas Costa atrasou a resposta, dizendo que há um grupo de trabalho a estudar o assunto e que não interessa personalizar o problema.

"A eletricidade em Portugal tem de baixar 6%. Sabemos que pode ir mais longe porque fizemos as contas. A entidade reguladora fez as contas e diz que quando substituiu as rendas da energia, quando se passou para a CMEC, a energia ganhou a mais 510 milhões de euros – de quem paga a fatura da energia para as elétricas. (...) A fórmula foi calculada pelo Governo onde estava Manuel Pinho. O Governo podia já declarar esse despacho nulo e poupar todos os consumidores de eletricidade do país", atacou a coordenadora do BE, Catarina Martins. E concluiu: "Esperamos então" pela descida dos preços da energia já no próximo OE.

Costa insistiu: o Ministério Público terá o dever de, concluindo que os contratos em causa são ilegais, os declarar nulos, mas o Governo não se poderá antecipar a essa decisão. Quanto à carga fiscal sobre os combustíveis, também puxada para debate por Catarina Martins, Costa negou que esteja a aumentar, mas lembrou que está em curso um processo de "convergência com a UE" e que o gasóleo estava no ano passado "abaixo da média europeia". "Introduzimos entretanto uma medida fundamental para garantir estabilidade dos preços": a introdução do preço profissional, para transporte de mercadorias.

Quadro fiscal positivo para o interior e linha de crédito para pequenas empresas

O primeiro-ministro abriu o debate quinzenal desta quarta-feira com o anúncio de várias medidas que vão no sentido de valorizar o interior e descentralizar. Entre elas estão um programa de incentivos a empresas que invistam no interior, uma linha de crédito para pequenas e micro-empresas que se estabeleçam nessas áreas ou uma revisão do quadro fiscal, “reforçando a discriminação positiva do interior”.

“Não é o interior que nos condena a uma fatalidade. É a falta de visão do que deve ser esse território”, declarou António Costa, garantindo que “nunca houve tanto empenho” – seja do Parlamento, do Governo ou das autarquias – em fazer com que a coesão territorial passe de uma “ideia” a uma “realidade”.

A propósito da reprogramação do quadro Portugal 2020, o primeiro-ministro anunciou que o programa de incentivos ao investimento empresarial apoiará investimentos de 1700 milhões de euros entre 2019 e 2021. Já a linha de crédito destinada a pequenas empresas terá o valor de 100 milhões de euros.

Quanto ao quadro fiscal mais benéfico para o interior, Costa deu como exemplo “que as empresas dos territórios de mais baixa densidade populacional possam beneficiar de reduções substanciais do IRC, podendo chegar até uma coleta zero”.