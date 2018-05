Não vai haver noitadas no Congresso do PS

Uma homenagem a Mário Soares e o discurso de António Costa, logo depois, de modo a que os congressistas, militantes e assistentes de modo geral possam ir jantar em sossego. O primeiro dia de trabalhos do 22.º Congresso do PS não deverá perdurar muito para além das 21h30, segundo se depreende do programa provisório agora anunciado na página online do PS.

O exemplo de sexta é seguido no sábado, quando também não haverá intervenções à noite, depois de jantar. E, no domingo, a ordem é para encerrar logo depois da intervenção final do secretário-geral, prevista para as 12h30. Quer dizer: o almoço já será depois do fim do congresso.

De acordo com o programa provisório, no sábado os trabalhos iniciam-se às 9h com a reabertura da credenciação dos delegados, seguida da apresentação dos diversos relatórios de atividades. A intervenção de Carlos César, o presidente do partido, pelas 11h, marcará o início dos trabalhos propriamente "de discussão política".

Depois de César, será a vez da apresentação das moções políticas de orientação nacional. Até à hora de almoço, falarão ainda os convidados estrangeiros - Sergei Stanishev (presidente do Partido Socialista Europeu) e Pedro Sánchez (líder do PSOE) - e Carlos Zorrinho, como representante da delegação socialista do Parlamento Europeu.

A discussão prosseguirá de tarde, mas às 19h está prevista a votação das moções, finda a qual terminam os trabalhos. Não haverá noitadas no Congresso.

O domingo iniciar-se-á com a votação para a eleição dos órgãos nacionais, seguida da apresentação das moções setoriais, apresentação e votação das propostas de alterações aos Estatutos. Depois da proclamação dos resultados, António Costa fará o discurso final.