Rui Rio recorda Arnaut como “figura incontornável” do pós 25 de Abril

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou que o partido que lidera reconhece António Arnaut, que morreu esta segunda-feira em Coimbra, como "uma figura incontornável" do pós 25 de Abril.

Rui Rio destacou a importância de Arnaut "na democracia, particularmente no pós 25 de Abril, independentemente de ter sido o criador do Serviço Nacional de Saúde [SNS]".

O SNS, sublinhou, é uma marca do cofundador do PS. "Todos nós portugueses temos que agradecer [essa marca], mas acima de tudo foi um grande democrata e presidente do Partido Socialista. Por isso, não só à família como ao próprio Partido Socialista queria dar os meus sentimentos e dizer que o PSD reconhece o doutor António Arnaut como uma figura incontornável do pós 25 de Abril", disse o líder social-democrata, que falava aos jornalistas após uma manhã dedicada à justiça, em Coimbra.

Rui Rio informou ainda que o PSD marcará presença nas cerimónias fúnebres.

O corpo de António Arnaut estará a partir das 18h30 em câmara ardente na antiga igreja do Convento de S. Francisco, nesta cidade.

Na terça-feira, o corpo sairá às 16h30 da antiga igreja do Convento S. Francisco, em Coimbra, para o crematório da Figueira da Foz.