Município de Penela exalta o “grande exemplo” de verticalidade, de princípios e valores

O município de Penela, no distrito de Coimbra, exaltou esta segunda-feira a obra e o "grande exemplo" de verticalidade, de princípios e valores do advogado António Arnaut, natural do concelho, que faleceu esta manhã.

"A partida deste mundo dos vivos constitui uma perda irreparável para Penela, para Portugal e para o Mundo. Fica-nos a obra e fundamentalmente o grande exemplo de verticalidade, de princípios e de valores que sempre constituíram a matriz inalienável do seu percurso de vida", refere o município de Penela, em comunicado enviado à agência Lusa.

O antigo ministro dos Assuntos Sociais, considerado o "pai" do SNS, fundador do PS, do qual era presidente honorário, morreu esta segunda-feira, em Coimbra, aos 82 anos.

António Arnaut, advogado, nasceu na Cumeeira, Penela, em 28 de janeiro de 1936, e estava internado nos Hospitais da Universidade de Coimbra.

A Câmara Municipal de Penela, reunida esta segunda-feira em sessão ordinária, deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo falecimento de António Duarte Arnaut.

Era um "homem de luta pelas causas em que se revia e que acreditava fundamentais para um mundo melhor. Um mundo em que os seus valores mais caros - Liberdade, Igualdade e Fraternidade - fossem além das palavras, num permanente combate às, muitas vezes consideradas, pequenas injustiças", salienta a nota.

"Foi nesta atitude de permanente inconformismo com as pequenas injustiças que construiu todo o seu percurso de vida, sustentado em elevados princípios de cidadania que sempre foram o seu guia de ação enquanto cidadão comprometido, advogado esclarecido, político destemido e escritor de invulgar sensibilidade", lê-se ainda no comunicado.

Presidente honorário do PS desde 2016, António Arnaut foi ministro dos Assuntos Sociais no II Governo Constitucional, grão-mestre do Grande Oriente Lusitano e foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade e com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.

Poeta e escritor, António Arnaut envolveu-se desde jovem na oposição ao Estado Novo e participou na comissão distrital de Coimbra da candidatura presidencial de Humberto Delgado.