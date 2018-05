António Campos sobre Arnaut: Morreu um homem de princípios “como há poucos”

O fundador do PS relembra António Arnaut como um “democrata da cabeça aos pés” e lamentou que haja poucos homens de luta política como ele

António Campos, um dos fundadores do PS, disse esta segunda-feira à agência Lusa que, com o falecimento de António Arnaut, se perdeu "um homem de luta política e de princípios, como infelizmente há poucos".

António Arnaut "fazia da política uma luta de causas", sublinhou o amigo e "parceiro de muitas batalhas políticas" do advogado e escritor que foi impulsionador do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Perdemos um democrata da cabeça aos pés", lamentou António Campos, que conheceu António Arnaut quando este ainda era estudante na Faculdade de Direito em Coimbra, no início dos anos 60, durante uma comemoração da revolta de 31 do janeiro de 1891.

"Depois foram as reuniões clandestinas, aqui em minha casa [em Oliveira do Hospital] e na casa dele [em Coimbra]", para a fundação do Partido Socialista, para as eleições de 1969 pela oposição democrática, recordou António Campos, referindo diversos outros combates de António Arnaut, destacando, depois do 25 de Abril, "a criação, com Mário Mendes, do SNS".