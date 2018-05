Sócrates almoça com 100 apoiantes

À chegada ao almoço, José Sócrates foi recebido com gritos de apoio e aplausos por cerca de 100 pessoas que repetiam o seu nome. Um encontro em homenagem ao primeiro-ministro a que estiveram presentes ex-governantes como Mário Lino e Paulo Campos, assim como o histórico socialista António Campos.

Sócrates entrou calado, cerca de uma hora atrasado, dizendo que não faria declarações aos jornalistas. O evento, organizado pelo movimento cívico "José Sócrates sempre", tentou condicionar o acesso das pessoas não convidadas ao restaurante, no Parque das Nações, em Lisboa, sobretudo jornalistas que tentavam recolher imagens da reunião. Os próprios presentes terão insistido para não serem filmados nem fotografados, de acordo com a agência Lusa.

O almoço, segundo a TSF teve um custo de 20 euros para cada um dos presentes. Segundo a organização estaria prevista a presença de 200 a 300 pessoas, o que não aconteceu. O encontro ocorreu a cinco dias do Congresso Nacional socialista e depois de José Sócrates se ter desfiliado do PS, na sequência de vários dirigentes do partido terem afirmado sentir-se "envergonhados" com as suspeitas que recaem sobre o antigo primeiro-ministro.