O dilema de Marcelo: difícil é não ir ao Jamor

Marcelo Rebelo de Sousa informou o seu staff no sábado à noite que só neste domingo ao fim da manhã esclareceria se ía ou não à final da Taça no Jamor. O Presidente da República ainda ouvia opiniões, antes de arrumar de vez o dilema com que o "ato terrorista/selvajaria/vexame" (expressões ouvidas), o confrontou. Eis a questão para Marcelo: assumir a rutura com o pântano (estilo Rui Rio)? Ou alinhar na festa (estilo António Costa)? Para um Presidente dos afetos, não é pêra dôce.

O primeiro a complicar-lhe a vida foi o primeiro-ministro. Desempoeirado, ao mesmo tempo que chamava selvagens aos encapuçados que atacaram a equipa do Sporting, António Costa deixou claro que nem lhe passava pela cabeça faltar à final da Taça: "Eu vou com gosto", disse. Foi o primeiro abanão ao Presidente.

Marcelo tinha várias razões para hesitar em ir ao Jamor. Por um lado, não queria sentar-se na tribuna ao lado de Bruno de Carvalho e lembrava-se bem da vaia monumental que Cavaco Silva chegou a sofrer numa conturbada final da Taça; por outro, era cedo para ter certezas sobre as condições de segurança e sem elas nada feito; por último, havia uma razão de fundo - se Alcochete foi a gota de água que fez transbordar o copo do populismo violento que invadiu o futebol, porque não fazer da ausência dos mais altos responsáveis do Estado um "statement" contra a violência no desporto?

Costa não deu hipóteses. Depois duma concertação inicial entre Presidente, primeiro-ministro e Presidente da Assembleia da República quanto a condenar com veemência a tragédia de Alcochete, os três orgãos de soberania começaram a dividir-se. António Costa disse que iria à "festa". E a partir daí a vida de Marcelo complicou-se: se havia festa, como é que o Presidente que vai a todas podia ficar de fora?

Mas o Presidente tinha outras razões, a começar por Bruno de Carvalho, com quem, definitivamente, não lhe apeteciam encontros. Marcelo decidiu dar tempo, Bruno estava por um fio, corriam rumores de que poderia ser preso ou pelo menos chamado pelas autoridades como responsável pelas instalações onde tudo aconteceu. Mas o presidente do Sporting durou, durou. Não foi chamado pelas autoridades. E a Federação Portuguesa de Futebol, empenhada em garantir a presença do Presidente da República, foi avançando hipóteses para afastar Marcelo de Bruno, sem estragar a festa.

Dirigentes desportivos fora da tribuna de honra? PR no relvado só para abraçar os jogadores, como fez Macron em França? Marcelo e Bruno na tribuna mas o mais longe possível um do outro?

Marcelo foi resistindo. As notícias sobre o pântano não paravam, Bruno não caía, tudo parecia aconselhar o Presidente a não ir ao Jamor. Foi quando conselheiros favoráveis à sua presença no evento subiram de tom nos apelos ao seu sentido de dever institucional. Alertaram-no que deixar a festa para António Costa e virar as costas ao futebol seria um erro. Marcelo devia ir e não tinha que cumprimentar Bruno de Carvalho. Sexta-feira de manhã, o pêndulo caía para o "sim": Marcelo iria à festa.

Foi a vez de Ferro Rodrigues baralhar o jogo. O Presidente da Assembleia da República anunciou sexta-feira à tarde que não iria ao Jamor, por entender que o jogo nem sequer se devia realizar. Marcelo, o Presidente que adora fazer pontes, via a rutura consumada no tôpo do Estado - um primeiro-ministro que vai com gosto e um presidente do Parlamento que veta o evento. A hipótese, mais simpática, de irem os três, esfumava-se. E Marcelo avisa o staff que "é muito pouco provável" ir ao jogo.

Sábado, Bruno de Carvalho anuncia que não irá ao Jamor. Um dos abcessos (se não o principal) causadores de mau-estar em Belém alivia, subitamente, o complexo xadrês presidencial. Os argumentos de fundo para Marcelo não ir - dar uma pedrada no pântano - continuavam de pé. Mas os argumentos a favor da sua presença na festa - perceber que o pântano só se muda por dentro e que é preciso ajudar os que de dentro (Federação à cabeça) há muito pedem apoio político para mudar - ganharam fôlego. Sem Bruno no estádio, Marcelo respirava melhor.

Sábado à noite, depois de ir a um casamento e de passar em casa de um amigo a quem foi dar os parabéns, Marcelo mantinha, mesmo assim, o tabu. Perante o seu staff, continuava a alimentar a dúvida. Apenas um aviso: só decidia domingo, ao fim da manhã. Já falta pouco. Rutura contra o populismo? Ou siga a festa?