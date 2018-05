Marcelo cria tabu com final da Taça de Portugal

Está criado um novo tabu na política portuguesa. Alimenta-o quem menos se esperava. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República sempre disponível para comentar todos os temas da política nacional e internacional, não tem sido capaz, nos últimos dias, de desfazer um dilema: estará ou não estará amanhã, domingo, presente no Estádio do Jamor para assistir à final da Taça de Portugal e entregar o troféu ao vencedor?

Hoje de novo questionado pelos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa foi parco em palavras e enigmático quanto baste. Incomodado com o que lhe parece ser “a mesma pergunta de sempre”, respondia que “domingo é domingo” e hoje ainda é sábado.

Nem após ter sido informado da ausência de Bruno de Carvalho, presidente do Sporting Clube de Portugal, Marcelo admitiu que poderia estar facilitado o caminho para uma sua decisão. “Não vale a pena por o carro á frente dos bois, nem haver nenhum stress específico”. Até porque, repetiu, “domingo é domingo”.

E como domingo é sempre domingo, e um domingo até pode ser maldito, o melhor mesmo é ter paciência. O P.R. alega perceber a curiosidade dos jornalistas, mas, insiste, “domingo é domingo”. Logo, prossegue, segundo o relato da agência Lusa, “deve tratar-se com naturalidade aquilo que é natural”.

Quem não estará presente, já se sabe, é Bruno de Carvalho. “Não, não vou ao Jamor. Não acho que estejam criadas as condições para ir ao Jamor. Não mereço o que se está a passar, não mereço, mas pelo Sporting, pela festa, não vou ao Jamor. Não vou com muita mágoa, pena e frustração”, afirmou o presidente do Sporting C.P. em conferência de imprensa no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Se Marcelo Rebelo de Sousa não for ao Jamor, e se domingo for mesmo um domingo como os outros, até haverá tempo para recordar um outro domingo em que um outro Presidente da República também falhou à festa da final da Taça.

Aconteceu no dia 22 de junho de 1969 e entre o ausente confirmado e o ausente putativo, a única ligação possível é a designação do cargo. Um era PR em resultado de uma farsa eleitoral concretizada num país sufocado por uma ditadura. Chamava-se Américo Thomaz e, por conselho da PIDE, a polícia política do regime, e por medo de manifestações hostis, preferiu ficar em casa. Marcelo é um presidente eleito democraticamente, num país em que a anormalidade pode ser o caos e a violência, verbal e física, instalada no futebol. Pode sempre alegar que fica em casa para defender a dignidade do cargo.

Domingo se verá. Até porque a ausência do mais alto magistrado da Nação pode também ser entendida como um convite à reflexão de todos os que, direta ou indiretamente, se envolvem nas paixões suscitadas pelo futebol.

A crise Académica de 1969

Nada que ver com aquele 22 de junho de 1969. Defrontavam-se a Académica e o Benfica e há muito se percebera que naquela tarde estaria em causa muito mais que um jogo de futebol.

A Academia de Coimbra estava de luto e os jogadores, eles próprios em grande parte estudantes, sempre se tinham mostrado solidários com a luta em curso. Para se perceber o ambiente, será necessário recuar a 17 de abril daquele ano de 1969. A Universidade de Coimbra inaugurava o Departamento de Matemática numa altura de crescendo das lutas estudantis.

Américo Thomaz vai a Coimbra acompanhado do então ministro da Educação, José Hermano Saraiva. À chegada são recebidos por uma imensidão de capas negras e cartazes de protesto. Os estudantes não desistiam de apresentar as suas reivindicações, de preferência ali, de viva voz.

Américo Thomaz entra no novo edifício e discursa, no essencial perante apoiantes. Os estudantes tinham sido mantidos á distância. No final do discurso de Thomaz acontece o célebre episódio em que o presidente da Direcção-Geral da Associação Académica de Coimbra, o agora dirigente do PS Alberto Martins, se levanta e pede a palavra. É ostensivamente ignorado. Não tem direito à palavra. Thomaz faz avançar o discurso de outro ministro e a sessão acaba ali.

Começa um protesto monumental e é dado um passo decisivo para o culminar da que veio a ser conhecida como a Crise Académica de 1969.

Entre 17 de Abril e 10 de Junho de 1969 a Academia de Coimbra paralisou. Foi decretada greve aos exames, com uma adesão exraordinária. Ao ponto de ter sido necessária a realização de três épocas suplementares em Outubro.

Pode dizer-se que, de alguma forma, Coimbra esteve numa espécie de estado de sítio, ocupada por forças da GNR e PSP. O arsenal policial incluía cavalaria, jipes anti-motim, e pelotões de choque. O ambiente era pesado e de intimidação, mas os estudantes não recuavam.

O medo de Américo Thomaz

Organizaram-se em plenários com elevada participação, distribuíam flores e, sobretudo, começam a apelar a uma participação em massa na final da Taça.

Chegado o dia, o Jamor aparece coberto de negro, com inúmeros faixas com palavras de ordem alusivas á luta estudantil. Os jogadores da Académica começam por aparecer no relvado com as capas negras sobre os ombros, em sinal de luto.

O Benfica acaba por vencer por 2-1 após prolongamento. Enquanto no interior do estádio se iniciavam alguns festejos, no exterior, a GNR a cavalo investia com violência sobre quem por ali circulasse.

Américo de Deus Rodrigues Thomaz não estava lá para ver, como tinha estado, por exemplo, três anos antes, no dia 22 de maio de 1966. O Sporting de Braga recebeu o troféu após ter vencido o Vitória de Setúbal por 1-0. Nas bancadas estava o jovem filho de um membro do Governo. De seu nome Marcelo Rebelo de Sousa, filho de Baltazar Rebelo de Sousa, tornou-se Presidente da República. E hoje, sábado, ou amanhã, domingo, vai ter de quebrar um tabu momentâneo e decidir se estará ou não no Estádio do Jamor para entregar a Taça ao Sporting ou ao Desportivo das Aves. Até porque é domingo.