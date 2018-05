Marcelo encontra-se com Trump no fim de junho

Marcelo Rebelo de Sousa vai encontrar-se com Donald Trump no fim de Junho. O encontro, que o Presidente português começou por tentar que coincidisse com a sua presença nos EUA para as comemorações do 10 de Junho, falhou para essa altura por o Presidente americano ter na agenda uma deslocação a Singapura. Mas, confirmou o Expresso, foi entretanto garantida a disponibilidade de Trump para receber Marcelo no final do próximo mês, em data ainda a confirmar.

Nao será uma visita de Estado. O Presidente português vai e vem a Washington, acompanhado do ministro dos Negócios Estrangeiros. Augusto Santos Silva já tinha marcado para essa altura encontros com congressistas e outros políticos americanos luso-descendentes. Anunciou, aliás, que 2018 será um "ano chave" nas relações bilaterais.

O futuro da base das Lages no âmbito da nova política geo-estratégica da administração Trump será um dos temas obrigatórios a tratar, quer por Marcelo, quer por Santos Silva.