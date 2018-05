Americanos contratam Miguel Relvas. Objetivo: “Entrar em África e no Brasil”

A Dorae, uma empresa americana que trabalha com inteligência artificial e com tecnologia blockchain na gestão de minas e matérias primas, nomeou o ex-ministro do PSD, Miguel Relvas, como responsável máximo para as áreas de política pública e sustentabilidade.

A Dorae apresenta-se como uma empresa de "perfil alto", fundada em 2014, com sede em Silicon Valley nos EUA, Ilhas Caimã e Londres. Segundo descreve uma nota da empresa já terá sido desenvolvido um projeto piloto na República Democrática do Congo, tendo em conta que o país dispõe das maiores reservas do mundo de cobalto e coltan, matérias primas essenciais para o desenvolvimento de telemóveis e carros elétricos.

O interesse por Portugal é explicado: "Porque é uma porta de entrada em África e no Brasil".