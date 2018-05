Miguel Albuquerque recusa encontrar-se com António Costa no palácio dos antigos governadores

A visita do primeiro-ministro à Madeira, prevista para o início da próxima semana, ainda nem aconteceu e soma já várias polémicas. A última refere-se ao local para o encontro com Miguel Albuquerque. O gabinete de António Costa sugeriu o Palácio de São Lourenço, residência do representante da República e dos governadores gerais que, antes do 25 de Abril, eram nomeados por Lisboa. A Madeira entende que a reunião deverá acontecer na Quinta Vigia, residência oficial do presidente do Governo Regional. Um encontro no palácio dos antigos governadores é entendido por Miguel Albuquerque como “uma humilhação”.

A Madeira tem órgãos de governo próprio escolhidos em eleições livres e democráticas, lembra o gabinete do presidente do executivo madeirense. Todos esses órgãos próprios têm sede, seja o Governo Regional, seja a Assembleia Legislativa; existe, além disso, a Quinta Vigia, residência oficial de Miguel Albuquerque onde António Costa e todos os primeiros-ministros anteriores reuniram com os presidentes do Governo Regional. A escolha do Palácio de São Lourenço não faz sentido, insiste a Madeira. O local certo para este encontro é a Quinta Vigia do mesmo modo que os encontros em Lisboa acontecem em São Bento, na residência oficial do primeiro-ministro.

A Madeira aguarda uma resposta à recusa da reunião na residência oficial do representante da República, figura pouco estimada pelo PSD-Madeira que sempre considerou o homem nomeado pelo Presidente da República para fiscalizar os órgãos de governo próprio regionais como um atestado de menoridade da autonomia regional. Miguel Albuquerque é claro: se for lá não há encontro. A questão é que o encontro é muito importante para a região que, há três anos, tenta desbloquear dossiês importantes como a obra do novo hospital e a redução dos juros do empréstimo contraído no âmbito do resgate da Madeira.

Só que a pouco mais de um ano das eleições regionais a luta política está nos máximos na Madeira. O que se percebe pela forma como o Governo Regional foi informado da visita de António Costa: pelo Facebook de Carlos Pereira, deputado socialista na Assembleia da República. Só depois o gabinete do primeiro-ministro informou Miguel Albuquerque que estaria na Madeira na próxima segunda-feira, 21 de maio, e que iria reunir-se com o presidente do Governo e dava como sugestão de local o Palácio de São Lourenço.

Visita relâmpago de António Costa

António Costa estará apenas umas horas na Madeira e vem a convite da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) para estar presente no Dia do Empresário, mas não será o único membro do Governo da República a participar no evento. Ana Paula Vitorino é também convidada da ACIF.

Já as polémicas entre Costa e Albuquerque não são novas. Lisboa não gostou da mudança de nome do Aeroporto da Madeira para Aeroporto Cristiano Ronaldo e insistiu que devia ter sido consultada, mas o aeroporto mudou mesmo de nome e António Costa veio à cerimónia. Um pouco mais tarde, a falta de comunicação voltaria a sentir-se por causa dos testes à utilização dos meios aéreos no combate aos incêndios. Os testes foram pedidos pelo Governo Regional, mas o avião e os helicópteros chegaram sem que o Governo da República avisasse. O anúncio foi feito na comunicação social por Carlos Pereira, deputado na Assembleia da República. A tudo isto soma-se agora a polémica em torno do local para um encontro oficial entre António Costa e Miguel Albuquerque.