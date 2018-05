Jerusálem. "Portugal não esteve presente na inauguração da embaixada e fez muito bem"

A coordenadora do BE considerou esta segunda-feira "Portugal fez muito bem" ao não se representar na inauguração da embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) em Jerusalém, acusando a administração de Trump de "quebrar regras do direito internacional".

"Portugal não esteve presente na inauguração da embaixada e fez muito bem. A decisão de Donald Trump e dos EUA de porem uma embaixada em Jerusalém é uma quebra das regras do direito internacional e de todas tentativas de processo de paz. Israel está neste momento a lançar ataques sobre a Palestina", disse Catarina Martins.

A líder bloquista, que falava aos jornalistas à margem de uma reunião com agentes culturais sobre a criação da Rede de Teatros e Cineteatros que esta tarde decorreu no Rivoli Teatro Municipal, no Porto, apontou como necessário uma oposição a esta decisão americana.

"Todos os que acreditam no direito internacional e na autodeterminação dos povos têm de se opor a esta manobra de apoio a um regime que está a fazer violentos ataques", concluiu Catarina Martins.

Hoje foi inaugurada em Jerusalém uma embaixada dos EUA, estando em causa uma transferência diplomática que provocou uma preocupação generalizada devido ao fato que Jerusalém estar no centro do conflito entre Israel e a Palestina.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo e Sousa, cumprimentou esta hoje o Estado Israel pelos seus 70 anos, mas reiterou a discordância da decisão dos EUA de reconhecer Jerusalém como capital israelita, criticando essa "conduta unilateral".