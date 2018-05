Jerónimo promete ser “persistente e determinado” nos aumentos salariais

Jerónimo de Sousa abriu, esta segunda feira à tarde, a audição pública sobre "Desenvolvimento científico e tecnológico ao serviço do progresso social e redução do horário de trabalho". No edifício novo da Assembleia da República, a iniciativa serve para aquecer os motores para o debate, marcado pelo PCP para sexta-feira, onde será discutida e posta a votação a introdução das 35 horas de trabalho semanal para o sector privado.

Uma proposta que vem, de novo, colocar à prova a bancada do PS que já mostrou intenção de se demarcar da proposta comunista. O líder do PCP sabe que a maioria parlamentar, desta vez, não está de feição. Como, aliás, há precisamente dois meses, quando "PS, PSD e CDS rejeitaram as iniciativas do PCP", lembrou Jerónimo de Sousa sobre o chumbo às alterações ao código de trabalho.

Os comunistas, porem, não baixam os braços. "O PCP tem uma intervenção persistente e determinada sobre os direitos dos trabalhadores e os horários de trabalho", disse, perante uma sala cheia de representantes sindicais.

A mensagem fica dada: "é possível e necessário ir mais longe", avisa o secretário geral comunista. "É urgente dar combate às injustiças" e se os indicadores económicos estão em alta, para o PCP é claro que "são os trabalhadores que produzem a riqueza" e, por isso, não podem ser "outros que se apropriam exclusivamente do seu esforço e dos resultados do seu trabalho".

Indiretas ao Governo

Jerónimo não mencionou diretamente, mas nas entrelinhas da sua intervenção está a resposta às recentes declarações de altos responsáveis do Governo sobre as reservas ao aumento dos salários na função pública. No domingo, o primeiro-ministro lembrou que há limitações orçamentais que não permitem reforçar os quadros da Administração Pública ao mesmo tempo que se aumentam os funcionários.

Esta segunda-feira, foi a vez do ministro adjunto, Pedro Siza Vieira, que, ao Jornal de Negócios, sublinhou: "temos de fazer escolhas", porque "é preciso rejuvenescer a Função Pública" e "não nos podemos esquecer que continuamos a ser um país com níveis de dívida pública muito elevados".

Jerónimo de Sousa reagiu, no domingo, às palavras de António Costa, sublinhando que "não é por falta de dinheiro, é por opção política" que os salários do Estado não são aumentados. E o líder comunista recorda que "ao mesmo tempo" que o primeiro-ministro diz "não ser possível um justo aumento salarial para quem não recebe aumentos há nove anos", tem disponibilidade para tornar acessíveis "35 mil milhões de euros para uma dívida que não é pagável sem ser negociada".