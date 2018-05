CGTP diz que posição de Costa é “inadmissível”

Em comunicado, a CGTP reagiu à entrevista do primeiro-ministro ao DN, publicada este fim de semana e onde António Costa admitia contratar mais funcionários públicos, em lugar de um aumento generalizado dos salários da Administração Pública. Um cenário que "a concretizar-se, traduzir-se-ia numa década sem subida salarial no sector público", diz a Inter.

"Esta posição do Governo PS é inadmissível porque viola o princípio da negociação colectiva no sector público" sublinha a central sindical, para quem a sugestão de Costa põe ainda em causa outras garantias da lei laboral, como "o direito à actualização anual dos salários". Além do mais, "dá um sinal profundamente negativo ao sector privado no que concerne à dinamização da contratação colectiva e ao aumento dos salários".

A CGTP aproveita mais esta oportunidade para apelar a uma mobilização geral para a manifestação nacional, marcada para dia 9 de junho, em Lisboa em nome "uma mais justa repartição da riqueza e a valorização do trabalho".