Morreu Rosado Fernandes, fundador da CAP

Raul Miguel Rosado Fernandes, fundador e ex-presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) morreu este domingo, aos 83 anos. De acordo com a Agência Lusa, estaria doente há algum tempo e encontrava-se hospitalizado.

Professor Catedrático Jubilado do Departamento de Filologia Clássica da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, de que foi reitor entre 1979 e 1983, foi pelo CDS-PP deputado da do Parlamento Europeu, entre 1995 e 1999 e também da Assembleia da República, entre 1999 e 2001.

A Presidência da República já emitiu uma nota, em que Marcelo Rebelo de Sousa lamentar esta morte. "O professor Rosado Fernandes sempre foi um lutador corajoso e independente no associativismo agrícola, como deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, assim como na Universidade e como produtor agrícola no Alentejo", lê-se na página da AR.

O velório realiza-se esta tarde na Basílica da Estrela, estando a missa de corpo presente marcada para segunda, às 14h30. O funeral realiza-se no Cemitério do Alto de São João.