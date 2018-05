Angola. Azeredo Lopes e Assunção Cristas cruzam-se em Luanda

O ministro da Defesa chegou este sábado, Cristas aterra na segunda-feira. Palestras, encontros partidários e visita a unidades militares na agenda da dirigente centrista, nascida em Luanda.

Angola volta a estar no roteiro de viagens de políticos portugueses. O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e Assunção Cristas, presidente do CDS, podem cruzar-se por estes dias em Luanda.

O ministro chegou este sábado à noite a Luanda para uma visita de uma semana e Assunção Cristas aterra na capital angolana esta segunda-feira. A agenda de Cristas incluiu temas de âmbito militar.

A dirigente centrista terá encontros políticos, visitas a diversas unidades militares e a assinatura do novo Programa-Quadro de Cooperação para 2018-202 .

Cooperação no domínio da Defesa

Primeiro Azeredo Lopes que terá uma semana cheia.. O ministro participa na segunda-feira na 17ª reunião bilateral luso-angolana no domínio da Defesa.

Na manhã de terça-feira, Azeredo Lopes visita a Escola Superior de Guerra, em Luanda, e à tarde desloca-se à Academia Naval. Na quarta-feira estará de visita a três projetos de cooperação técnico-militar, no Lobito (Benguela).

O programa incluiu ainda uma visita a unidade especial, em Cabo Ledo e a assinatura do novo novo Programa-Quadro de Cooperação para 2018-2021. No último dia, o ministro visitará a Escola de Fuzileiros Navais, no município do Ambriz, na província do Bengo.



Cristas regressa à cidade de nascimento

Agora Assunção Cristas, nascida em Luanda em 1974. É a primeira vez que regressa á cidade em que nasceu na pele de líder centrista.

A presidente do CDS vai proferir uma palestra na Universidade Agostinho Neto e terá encontros com os principais partidos políticos angolanos.

A razão da deslocação "foi um convite da Universidade Agostinho Neto para uma palestra sobre a participação das mulheres na política”, disse à Lusa Assunção Cristas.

Cristas adiantou terá reuniões, na terça-feira, com o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), a Convergência Ampla de Salvação de Angola (CASA-CE) e ainda com a Organização da Mulher Africana.

Cristas aterra em Luanda quatro dias após a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa de enviar o processo do ex-vice-presidente angolano, Manuel Vicente, arguido na Operação Fizz, para Angola.

Mas, o convite e a marcação da viagem são anteriores a esta decisão judicial que desanuviou o ambiente político entre os dois países. Crista classificou a decisão da Relação como “muito positiva para Portugal e para Angola” pela relação "histórica e cultural partilhada pelo dois países". Além disso, "há muitos portugueses a viver em Angola e muitos angolanos a viver em Portugal e há uma forte interação económica enrte os dois países".