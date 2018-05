Marcelo já falou com João Lourenço. Objetivo: “Seguir em frente”

A palavra-chave é “reiterámos”. João Lourenço revelou no Twitter que tinha falado ao telefone com Marcelo. E Marcelo escreveu no site que tinha conversado com o Presidente de Angola. Lourenço reiterou “a vontade de seguir em frente”. Marcelo reiterou “as relações fraternas e de amizade”

Primeiro foi João Lourenço. O Presidente de Angola revelou no Twitter, logo pela manhã, que tinha falado ao telefone com Marcelo Rebelo de Sousa e que ambos se tinham felicitado pelo desfecho do caso Manuel Vicente. "Conversei na manhã de hoje [sexta-feira] com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa na sequência da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa. Felicitámo-nos pelo feliz desfecho do caso e reiterámos a vontade de seguir em frente com a cooperação entre os nossos dois países", escreveu o Presidente angolano. Foi pelas 10h30 e passavam menos de 24 horas depois de o Tribunal da Relação de Lisboa ter decidido transferir o processo de Manuel Vicente para o sistema judicial angolano. Ao fim da manhã, era a vez de Marcelo Rebelo de Sousa publicar uma nota na sua página oficial a confirmar o telefonema: "Os Presidentes da República de Angola e Portugal falaram esta manhã ao telefone, tendo reiterado as relações fraternas e de amizade entre os dois países, sublinhando a vontade de desenvolver a cooperação a todos os níveis". Marcelo foi, ao longo de todo o impasse nas relações bilaterais, um acérrimo apostador na ultrapassagem do problema. Chegou a dizer que Portugal e Angola estavam "condenados a entenderem-se". Agora, o Presidente espera encontrar-se com Lourenço em Cabo Verde na cimeira da CPLP que está prevista para junho.