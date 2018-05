Santos Silva ao Expresso: “Agora é trabalhar de imediato para uma visita de António Costa a Luanda”

A decisão do tribunal da Relação surpreendeu o Governo?

Não surpreendeu nem deixou de surpreender. O poder judicial é independente, não tínhamos conhecimento prévio, mas devo dizer que, se conheço alguma coisa dos factos entre os dois Estados que ao abrigo da cooperação judiciária passaram pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), diria que não fico surpreendido por a decisão ser essa.



Foi comunicado às autoridades angolanas?

Ao MNE apenas compete realizar as diligências necessárias para que tudo o que está previsto fazer-se logo que este ponto fosse ultrapassado se possa fazer o mais depressa possível.



E o que é?

Houve uma sequência de contactos, que culminaram com a visita em fevereiro de 2017 com a minha deslocação a Angola. O Presidente português foi à tomada de posse do Presidente angolano. O passo lógico seguinte do ponto de vista politico-diplomático é a visita do primeiro-ministro, António Costa, a Luanda, com a realização de um encontro de alto nível dos chefes do Executivo, ou o Presidente de Angola visitar Portugal nos tempos que foram mais convenientes para uma e outra parte.



A visita do ministro da Defesa na próxima semana, embora corresponda a um convite anterior, também poderá tornar-se um facto importante?

Era importante em qualquer circunstância. Sempre procurei explicar que era falsa a alegação de que as relações entre Portugal e Angola estivessem congeladas, suspensas, prejudicadas, interrompidas ou desvalorizadas. O Presidente angolano pôs de forma clara que, do ponto de vista de Angola, haver um processo judicial em Portugal contra o ex-vice-presidente do seu país lhes parecia beliscar a sua própria soberania. Tratava-se de, a haver processo, ele ser remetido para Angola para ele ser lá desenvolvido. E o PR João Lourenço disse sempre que enquanto isto não acontecesse, Angola entendia não haver condições para encontros ao mais alto nível em qualquer dos dois países. A partir do momento em que este facto está ultrapassado, compete-nos concretizar essas condições.



Vai começar a trabalhar nesse ponto?

Sempre trabalhei nesse ponto. O relacionamento com Angola é uma prioridade da política externa portuguesa. Deixemos a diplomacia trabalhar no seu tempo e método próprio.



Portanto, está arredado o principal obstáculo que impedia um relacionamento ao mais alto nível?

Neste momento está removido o único obstáculo que tinha sido identificado pela parte angolana. Pela parte portuguesa nunca houve obstáculo. O que a parte portuguesa sempre disse é que este caso judicial só poderia ser resolvido em sede judicial, foi o que aconteceu. O Presidente angolano usou mesmo a expressão: ‘Há uma pedra no meio do caminho e é preciso afastá-la’. Nós dizíamos que a pedra não podia ser afastada por iniciativa política. Agora, o caminho está completamente livre.



A visita poderá realizar-se ainda este ano?

O nosso objetivo é o mais depressa possível. Todas as instruções que recebi do primeiro-ministro relativamente a uma visita podem ser resumidas numa frase: ‘de imediato’.