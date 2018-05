Marcelo traz Guterres ao Conselho de Estado

A próxima reunião do Conselho de Estado vai ter um convidado especial. Marcelo Rebelo de Sousa convidou António Guterres para falar da situação internacional e o convite foi aceite. A reunião, que contará com a presença do ex-primeiro-.ministro e atual Secretário Geral das Nações Unidas, já está marcada para o dia 28 de maio.

Não é a primeira vez que o Presidente da República abre o órgão de aconselhamento dos chefes de Estado a figuras de prestígio internacional. Mário Draghi, presidente do BCE, também já foi a Lisboa reunir-se com o Conselho de Estado, na altura para falar sobre a situação económica mundial.

Agora, com o mundo em alta tensão, seja pela situação na Síria, pela crescente tensão entre a UE e a Rússia ou pela pela decisão esta semana anunciada pelo Presidente norte-americano de abandonar o acordo nuclear com o Irão, Marcelo agarrou a oportunidade para sentar à mesa o português, que, sentado na cúpula da ONU, tem a espinhosa tarefa de tentar vias de diálogo.

Esta será a nona reunião do Conselho de Estado do consulado de Marcelo Rebelo de Sousa. A última foi em janeiro, sobre o Portugal 2020.