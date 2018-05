Do veto “óbvio” à “não compreensão”: Partidos respondem a Marcelo sobre mudança de género

Marcelo vetou e os partidos não demoraram a reagir. A lei que permitia a mudança de género no cartão de cidadão aos 16 anos, com autorização dos pais em caso de se tratar de menores de idade, passou num Parlamento partido (109 votos a favor e 106 contra) mas foi travada pelo Presidente nesta quarta-feira. E os partidos reagiram, no Parlamento, concentrando-se na crítica específica que Marcelo deixou: o facto de não ser preciso apresentar um relatório médico para oficializar a mudança.

O PS, um dos partidos a favor desta lei (que surgiu também de uma proposta do Governo), vê com abertura a exigência do Presidente. "O veto, na sua melhor leitura, significa a concordância em relação à iniciativa e ao seu conteúdo em geral", disse o líder parlamentar, Carlos César, à saída de uma reunião da bancada socialista. É que a crítica do Presidente, na visão do PS, não constitui um verdadeiro obstáculo e é "perfeitamente acomodável numa alteração" que os partidos poderão agora empreender para voltar a fazer aprovar a lei.

Já o Bloco de Esquerda acredita que a crítica do Presidente "é não compreender o que a lei pretende". Isto porque a proposta, aprovada no Parlamento por BE, PS e PAN, prevê que seja possível mudar de género no cartão de cidadão - o que significa que Marcelo "pede um relatório médico para um ato que é civil".

No entanto, os bloquistas não fecham a porta a mudar a lei agora que não vai necessariamente voltar a passar no Parlamento - até porque é preciso, para ser reconfirmada, a maioria absoluta, critério que não preencheu na primeira votação. "O BE está disponível para que no Parlamento se encontrem soluções para que a lei vingue e tenha um desfecho positivo", confirmou a deputada Sandra Cunha.

PSD lembra linhas vermelhas

Já o PSD está de acordo com o reparo feito pelo Presidente e aproveita o veto para lembrar que teve razão. "O PSD avisou e os partidos de esquerda, PS incluído, teimosamente não quiseram ouvir. Sempre dissemos que jamais aprovaríamos uma lei que não exigisse um relatório médico" para confirmar a "disforia de género", disse esta quinta-feira, no Parlamento, o deputado Carlos Peixoto. Na verdade, a direção da bancada do PSD chegou a adiantar ao Expresso a intenção de dar liberdade de voto à bancada nesta matéria, mas acabou por se decidir pelo voto contra. A deputada social-democrata Teresa Leal Coelho, isolada, acabou por furar a disciplina de voto para se mostrar favorável à lei.

Carlos Peixoto lembrou que a questão do relatório médico foi "uma das linhas vermelhas" que o PSD apresentou quando a proposta foi conhecida. Por isso, aproveitou também para abrir a porta à aprovação de uma nova versão da lei que inclua esta exigência: nesse caso, o PSD "estará disposto a votar esta matéria".

O CDS já tinha, logo na noite de quarta-feira, reagido em declarações ao Expresso ao veto de Marcelo. Além da questão do relatório médico, o líder parlamentar, Nuno Magalhães enfatizou ainda a "imaturidade da idade dos 16 anos" e aproveitou para sublinhar que esta decisão do Parlamento, assim como o chumbo do Tribunal Constitucional à lei da procriação medicamente assistida, pode ser "uma boa lição" - um aviso - para os partidos (PS, BE, PAN e PEV) que se preparam para legalizar a eutanásia.