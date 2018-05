CDS desafia partidos a abrir processo de revisão da Constituição

O CDS já tinha dado o sinal de partida para um novo processo de revisão constitucional e esta quinta-feira deu novo passo, enviando cartas aos vários grupos parlamentares perguntando pela "disponibilidade" de cada um para embarcar neste processo.

Aos jornalistas, o líder parlamentar, Nuno Magalhães, explicou que o partido vai retomar as propostas de revisão da Constituição que fez em 2010, nomeadamente o reforço dos poderes do Presidente da República e do Procurador-Geral da República nas questões da Justiça ou a criação do Conselho Superior do Poder Judicial, presidido por nomeação do PR.

Na altura, o Parlamento acabou por ser dissolvido graças à queda do segundo Governo de José Sócrates e o processo ficou adiado. Mas o CDS quer agora retomá-lo, recordando ainda que tem (tal como os restantes partidos) propostas para a área na Comissão para o Reforço da Transparência, no Parlamento, a somar ao pacote de reformas para a Justiça que apresentou este ano em resposta ao desafio de Marcelo. Estas últimas, disse o partido na altura, não serviriam para "inventar a roda" nem implicariam revisão constitucional, mas teriam por objetivo trazer mais celeridade e eficácia ao sistema, com mudanças como as sentenças proferidas oralmente ou o alargamento dos casos analisados em julgados de paz.

Na carta enviada aos outros partidos, o CDS argumenta que não tem sido possível "erradicar ou mesmo diminuir a desconfiança com que os portugueses encaram a Justiça", pelo que quer contar com um consenso "o mais amplo possível" na Assembleia.

PSD diz “logo se vê”, mas Rio já admitiu revisão

Também no Parlamento, o deputado do PSD Carlos Peixoto foi questionado sobre a iniciativa do CDS. Mas a resposta não foi taxativa. Começando por afirmar que o PSD "sempre achou" que as matérias da Justiça exigem "uma visão de enorme responsabilidade", o social-democrata defendeu que há várias alterações necessárias - "umas implicam a revisão, outras não". "Não significa que o PSD seja contra a revisão. Logo se vê. Veremos a proposta do CDS", respondeu.

Desde que Rio assumiu as rédeas do partido que o PSD tem escolhido a Justiça como área prioritária, embora ainda não se conheçam propostas concretas. Esta quarta-feira, depois de Assunção Cristas ter revelado que pediu uma audiência a Marcelo para falar de uma revisão da Constituição, Rui Rio foi questionado pelos jornalistas sobre o assunto e admitiu que certos aspetos de uma "reforma profunda" na Justiça exigem uma revisão constitucional, prometendo apresentar a médio prazo as suas próprias propostas.

Do lado da esquerda, o líder parlamentar do PS, Carlos César, reagiu esta quinta-feira ao desafio do CDS para dizer que não vê "nenhuma razão, muito menos no final da legislatura", para avançar com o processo. "Se se trata de introduzir legislação para maior escrutínio e combate à corrupção, isso dispensa uma revisão", acrescentou.