Rio admite que reforma da Justiça exige revisão constitucional e promete propostas do PSD

O presidente do PSD admitiu esta quarta-feira que certos aspetos de uma "reforma profunda" na Justiça exigem uma revisão constitucional, tal como defendeu a líder do CDS-PP, e prometeu apresentar a médio prazo as propostas dos sociais-democratas para o sector.

Um dia depois de Assunção Cristas ter anunciado que iria pedir uma audiência ao Presidente da República acerca de eventuais alterações da Constituição necessárias à melhoria do sistema da Justiça, Rui Rio foi questionado sobre esta matéria pelos jornalistas, no final de uma audiência com a UGT.

"Eu entendo que a justiça tem de sofrer uma reforma muito grande, que vai desde pequenos pormenores de processo. Na minha forma de ver, a revisão constitucional é o último passo, mas se fizermos uma reforma grande e profunda - que não é para fazer em 30 ou 60 dias - haverá um momento, na minha opinião pessoal, em que também se terá de mexer na Constituição", defendeu.

Sem querer concretizar quais seriam as matérias que implicariam a alteração da Lei Fundamental, o líder do PSD prometeu que as propostas do PSD para o sector da justiça serão apresentadas "brevemente", mas avisando logo que não será no espaço de 15 dias ou um mês.

"O Conselho Estratégico Nacional foi constituído há três semanas, vamos ter alguma calma, mas com a celeridade possível vamos ter uma proposta", assegurou.

Rui Rio salientou que, ao longo dos últimos 10 ou 15 anos, tem defendido várias reformas no regime, mas colocado sempre a da justiça em primeiro lugar.

"Não é sustentável uma democracia de qualidade com a justiça com uma capacidade de resposta tão baixa relativamente ao que é a dinâmica da sociedade portuguesa", disse, lamentando que este sector se tenha vindo "atrasar" em relação à evolução da sociedade.

O presidente do PSD alertou que "nenhum partido sozinho" vai conseguir fazer essa reforma, vai ser preciso "alguém com vontade dar um empurrão".

Na deslocação à UGT, Rui Rio esteve acompanhado da vice-presidente do PSD Elina Fraga, antiga bastonária da Ordem dos Advogados, pelo deputado e líder dos Trabalhadores Sociais-Democratas Pedro Roque e pelo vogal da Comissão Política Nacional Maló de Abreu.