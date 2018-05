Parlamento aprova audição urgente a comandante que saiu da Proteção Civil

A Assembleia da República aprovou esta quarta-feira a realização de uma audição parlamentar urgente do ex-comandante operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) António Paixão para esclarecer a sua recente demissão.

A audição de António Paixão foi pedida pelo PSD e CDS-PP através de requerimentos esta quarta-feira aprovados no parlamento.

Na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias apenas a bancada socialista se absteve na votação, com BE, PCP, CDS-PP e PSD a votarem favoravelmente e ficando agora a diligência dependente da disponibilidade de agenda do anterior comandante operacional nacional da ANPC.

O coronel José Manuel Duarte da Costa foi designado na segunda-feira pelo secretário de Estado da Proteção Civil para exercer as funções de Comandante Operacional Nacional do Comando Nacional de Operações e Socorros da ANPC, substituindo o coronel António Paixão, que estava no cargo há cinco meses e pediu a sua "exoneração do cargo por motivos pessoais", segundo Ministério da Administração Interna.