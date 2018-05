PS quer avaliar alterações em todos os subsídios de viagens dos deputados

O PS quer que uma alteração aos subsídios atribuídos aos deputados das ilhas implique uma "avaliação" sobre "o regime global" das despesas atribuídas a todos os deputados. Apesar de a subcomissão de Ética ter reunido esta tarde no Parlamento para se pronunciar apenas sobre o caso da duplicação de subsídios de que gozam quase todos os deputados das ilhas, noticiado pelo Expresso, os socialistas quiseram alargar o âmbito do parecer final da subcomissão. E os deputados dos restantes partidos veem nesta insistência uma tentativa de "diluir" o problema.

O parecer, que resulta de um esboço inicial do presidente da subcomissão, Marques Guedes (PSD) com contribuições dos partidos, defende que é necessário rever o regime que permite aos deputados das ilhas receberem 500 euros semanais para irem a casa. Mas depois podem acumular esse valor com o Subsídio Social de Mobilidade que qualquer ilhéu pode levantar nos CTT desde que comprove que viajou. As soluções possíveis passam por um regime de apresentação de faturas na AR, por dar aos serviços do Parlamento a responsabilidade de comprar as viagens aos deputados (como acontece com os parlamentares dos círculos da emigração) ou, na versão preferida dos deputados, pela diminuição do valor atribuído pela Assembleia.

No entanto, e apesar de o presidente da Assembleia ter encomendado o parecer para perceber concretamente se seria necessário alterar este regime, o PS insistiu na reunião desta terça-feira, que se arrastou por mais de duas horas, em alargar o âmbito do documento. Por isso, dos 19 pontos que constam do parecer, todos foram aprovados por unanimidade exceto um. É precisamente o ponto que prevê que, a haver esta reavaliação do regime, como o parecer recomenda, esta não se limite aos subsídios dos deputados ilhéus. Este ponto foi votado em separado, com votos contra do PSD e abstenção do CDS e BE. Só o PCP votou a favor da proposta socialista.

Para deputados de várias bancadas com assento na subcomissão ouvidos pelo Expresso, o PS, que conta com cinco deputados nesta situação (o líder parlamentar, Carlos César, e também Lara Martinho, João Azevedo Castro, Carlos Pereira e Luís Vilhena) mostrou "evidente desconforto".

Segundo os parlamentares, o PS quis tornar o documento "mais confuso e genérico", uma vez que se houvesse um resultado mais enxuto "seria necessário tirar conclusões", como a devolução do dinheiro. Uma medida que já foi tomada por Sara Madruga da Costa, do PSD, e Paulino Ascensão, BE, depois de o Expresso ter noticiado a duplicação de subsídios, na edição de 14 de abril. A "tentativa de dispersão e generalização" do PS não cabia no pedido de Ferro Rodrigues para que se fizesse uma "análise conjugada" da atribuição dos dois subsídios, argumentam parlamentares presentes na reunião.

PS negou "obstáculos"

O socialista Pedro Delgado Alves não respondeu em tempo útil às tentativas de contacto do Expresso. Na edição passada, questionado sobre acusações semelhantes de estar a tentar "empatar" o parecer, o deputado respondeu que não havia "qualquer obstáculo, nem atraso" e que o partido queria apenas "deixar um quadro exato" no documento.

A recomendação da subcomissão de Ética segue agora para as mãos de Ferro Rodrigues, que acabou de ter alta do Hospital Pulido Valente, onde recuperava de uma cirurgia. Ficará a cargo do presidente da Assembleia a divulgação do documento. Depois, o caminho deverá passar pela Comissão Eventual para o Reforço da Transparência, onde os deputados poderão concretizar alterações.