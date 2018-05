Governo “lamenta” saída de comandante da Proteção Civil, PSD teme o pior: “São Pedro nos proteja”

Um "tratado de irresponsabilidade, incapacidade e incompetência". É desta maneira que o PSD vê o trabalho do Governo na preparação da época de incêndios, tendo em conta a falta de respostas sobre os meios aéreos que estão prometidos pelo Executivo e a demissão do comandante da Porteção Civil, conhecida na noite desta segunda-feira.

Em audição no Parlamento, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse "lamentar" a saída do comandante operacional da Proteção Civil - o quarto a abandonar o cargo em apenas ano e meio. O Governo, disse Cabrita, associa-se ao "sentimento generalizado de reconhecimento de notáveis capacidades, currículo e experiência" do comandante demissionário, António Paixão.

Apesar de na sua intervenção inicial o ministro ter feito apenas esta breve referência ao tema, assim que começou a ronda de perguntas dos deputados o social-democrata Marques Guedes teceu fortes ataques, acusando o Governo de deixar um "tratado de irresponsabilidade, incapacidade e incompetência" neste processo, assim como de falta de transparência.

"Um militar não deserta nem abandona o seu cargo quando a operação já está no terreno. Tem de haver razões [além das pessoais], de discordância", argumentou o deputado. "A opacidade só adensa a intraquilidade e desconfiança das pessoas. O diretor operacional demite-se e isto é business as usual?" A conclusão do PSD é que esta época de incêndios poderá ser ainda mais dramática que a anterior: "Não nascemos ontem. Quando tudo está a correr mal e pensávamos que não podia ser pior, dependendo deste Governo vai ser pior ainda. São Pedro nos proteja!"

O ministro começou por responder para falar de união e convergência, mas devolveu as críticas e acusações de aproveitar para fazer "campanha partidária" ao PSD. Para o governante, "nada pior poderá existir" para colmatar as falhas nesta área "do que intervenções da natureza" das que o PSD fez.

"O Governo compreendeu as lições do ano passado e adotou princípios muito claros: reforçar a profissionalização, aproximar prevenção e combate... Contamos com todos, também com o PSD", defendeu o ministro. "A prioridade é unir-nos". E criticou os sociais-democratas por se "porem à margem" de potenciais consensos. "Não ganhamos com a busca de fatores de intranquilidade". Do lado do PSD, repetidas queixas por o ministro não responder a questões concretas, como os motivos para a saída de António Paixão ou a forma como estarão garantidos os meios aéreos para combate aos fogos.

Demissão a semanas do verão

A demissão do até aqui comandante da Proteção Civil António Paixão, por "razões pessoais", foi conhecida na noite desta segunda-feira, através de um comunicado do ministro da Administração Interna. Ao mesmo tempo soube-se que já há substituto para o cargo: o coronel do Exército José Duarte da Costa tomará agora, a semanas do início da fase de prevenção e combate aos incêndios, conta das operações.

António Paixão ocupou o cargo de comandante da Autoridade Nacional da Proteção Civil durante apenas seis meses. Foi indigitado em novembro passado, para substituir Rui Esteves, seu antecessor, que se demitiu em setembro. A sua nomeação foi alvo de contestação, tendo desde logo rompido com o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares. Em reação à notícia da demissão, Marta Soares disse ao "Diário de Notícias" não acreditar que "o senhor coronel tivesse o perfil adequado para o exercício daquela função".

Já esta terça-feira, o primeiro-ministro, questionado pelos jornalistas, veio negar que a demissão venha nesta altura provar que se vive o caos na preparação da época de incêndios, tendo frisado que o nome de José Duarte da Costa mereceu aprovação geral, incluindo da Liga dos Bombeiros Portugueses e dos partidos da oposição. PSD e CDS já anunciaram que querem ouvir, com urgência, António Paixão no Parlamento.