Governo ficou “surpreendido” com insinuações de que conclusões de relatório sobre fogos foram “iludidas”

Ministro da Administração Interna estranhou, no Parlamento, acusações sobre relatório que só foi divulgado depois de ter sido noticiado pelo jornal "Público"

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse esta terça-feira estar "surpreendido" pelas insinuações de que houve "intenção de iludir as conclusões" de um relatório da Proteção Civil, defendendo que estas críticas "não têm sentido".

No Parlamento para uma audição regimental, Cabrita referiu-se na sua intervenção inicial ao relatório da Direção de Auditoria e Fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção Civil que foi revelado pelo jornal "Público" na semana passada, tendo depois sido levantado o segredo de justiça sobre o documento.

"Fiquei muito surpreendido com referências a um trabalho da própria estutura da ANPC - promovido pela ministra que me antecedeu [Constança Urbano de Sousa] e que analisou um conjunto de factos relativos aos incêndios de Pedrógão Grande - que alguns tenham dito que havia intenção de iludir as suas conclusões", referiu o ministro.