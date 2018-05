Cristas quer encontrar-se com Marcelo para falar de Justiça

Assunção Cristas quer encontrar-se com Marcelo Rebelo de Sousa para falar de Justiça. As medidas que o CDS defende para esta área podem implicar uma revisão constitucional, explicou a líder centrista esta terça-feira, à saída de uma reunião da Comissão Executiva do partido.

O encontro com o Presidente será o pontapé de saída para uma série de audiências que a líder do CDS quer ter com vários órgãos judiciais, incluindo com a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal.

Em janeiro, durante as jornadas parlamentares do CDS, Assunção Cristas explicou que o partido queria com o seu conjunto de medidas para a Justiça, mais do que "inventar a roda", agilizar e acelerar os processos e dar mais credibilidade aos tribunais. Estas medidas não implicariam necessariamente revisões da Constituição. Mas o CDS tem ainda propostas na Comissão da Transparência (relativas à regulamentação do lóbi, por exemplo) e apresentou, em 2010, propostas de revisão constitucional que tinham a ver com estas matérias, sobretudo acerca do reforço dos poderes presidenciais, o reforço dos poderes do Procurador-Geral da República ou a criação do Conselho Superior do Poder Judicial presidido por nomeação do Presidente da República.

Embora as propostas do CDS já fossem conhecidas, o partido parte para a fase de audições e reuniões numa altura em que o sector é particularmente discutido, com os casos de Manuel Pinho e José Sócrates a marcar a agenda (e com Rio a falar de Justiça como uma prioridade). Na conferência de imprensa que teve lugar no fim da reunião dos centristas, a líder do partido não foi alheia a esse facto e lembrou que o CDS "entende separar o escrutínio político do escrutínio da justiça", mas acrescentando que Sócrates "fez mal a Portugal".

"No caso concreto do antigo primeiro-ministro socialista José Sócrates, entendemos que a investigação e o escrutínio já foram feitos pelo Ministério Público, o que levou a uma acusação. Sobre este caso judicial só podemos pedir celeridade e eficácia", explicou Cristas. Mas, quanto à atuação política e ética do antigo primeiro-ministro, pronuncia-se apenas sobre os resultados da governanção: "Liderou o pior Governo das últimas décadas, que levou o país à bancarrota, ao resgate da troika e ao sacrifício de todos nós portugueses. Fez mal a Portugal", concluiu.