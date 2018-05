PSD chama ao Parlamento comandante da Proteção Civil que se demitiu

Deputado do PSD diz que António Paixão sai “porque a sua consciência não lhe permitiu pactuar com os disparates impostos pela tutela política”. Em causa divergências com o Governo

O PSD vai requerer a audição no Parlamento do comandante operacional da Proteção Civil que se demitiu ontem. António Paixão, que estava em funções há apenas cinco meses, demitiu-se por divergências com o Ministério da Administração Interna em relação ao planeamento da época de fogos, de acordo com a RTP, que avançou com a notícia. O requerimento para que o responsável demissionário da Proteção Civil seja ouvido na Primeira Comissão da Assembleia da República será entregue esta terça-feira de manhã.

Ao que o Expresso apurou, as divergências com a tutela já têm algum tempo, e já na semana passada havia a expectativa de que António Paixão pudesse bater com a porta. O Público dava conta, esta segunda-feira, de que o ambiente na Autoridade Nacional de Protecção Civil é “de caos”, e que a demissão do até agora comandante nacional de operações terá sido motivada pela “confusão e as indefinições”, bem como “a demora de algumas mudanças estruturais e também a falta de investimento nas áreas operacionais”.

Pouco depois de ter sido revelada a demissão de António Paixão, o deputado do PSD Duarte Marques, que tem sido o pivô do partido em matéria de incêndios e proteção civil, escreveu na sua página de Facebook que “se sai é porque a sua consciência não lhe permitiu pactuar com os disparates impostos pela tutela política”.

Duarte Marques lembra que “em menos de 2 anos (16 meses) já é o quarto Comandante Nacional da Proteção Civil.” E lamenta “toda esta falta de noção por parte do Governo, gestão demasiado política do processo e falta de conhecimento da realidade no terreno”.

“Não aprenderam nada com os erros do passado”, denuncia o social-democrata. “Esqueceram os bombeiros, arrumaram a FEB [Força Especial de Bombeiros] a um canto e atrasaram-se em toda a preparação da época, sobretudo nos meios aéreos.”