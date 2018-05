“O Congresso será sobre o futuro”, avisou António Costa aos militantes

Se alguém esperava que António Costa dissesse alguma palavra sobre o "tema quente" no Partido Socialista, a saída de José Sócrates ou o caso Manuel Pinho e a demarcação da direção do partido dos dois casos, esperou, literalmente, sentado.

No auditório a três quartos do Forúm Lisboa, onde na noite desta terça-feira se realizou a primeira sessão de esclarecimento do líder do partido sobre a moção que leva ao Congresso no final do mês, o máximo que António Costa disse sobre o assunto foi: "não faz sentido que seja um Congresso para o presente, mas para o futuro!" Ninguém se surpreendeu, a atentar nas palmas.

Quanto a temas mais controversos, coube apenas a um oradores que o precederam, Duarte Cordeiro, seu diretor de campanha nacional, a tirada mais direta: "Será à esquerda que temos de ir buscar as forças para executar este programa e será a direita que teremos de combater". O auditório irrompeu em palmas.

E reforçou: "Entendimentos e programas políticos à esquerda não são apenas de vacas gordas, apesar de programas políticos de esquerda manterem durante muito tempo das gordas. A verdade é que temos de construir a capacidade de reformar à esquerda, porque reforma não é uma palavra do centro nem da direita, também é uma palavra da esquerda e temos de incentivar e cultivar um programa de esquerda com reformas à esquerda". A frase ia direitinha para Vital Moreira, que escreveu um artigo no seu blogue sobre o assunto.

Quanto a Costa, disse que falava apenas como militante n* 7883 da secçao das Águas Livres e que vinha ali pedir o apoio dos presentes para ser reeleito no próximo sábado como secretário -geral do Partido Socialista. Já antes, sem estados de alma e ignorando a existência de um outro candidato ao cargo - Daniel Adrião -, a representante da sua campanha na distrital de Lisboa, a deputada Susana Amador, havia dito que o orador único iria ser "o atual secretário -geral e que será o próximo".

"Temos a oportunidade de não ter de olhar para o drama de hoje"

Todo o discurso do militante António Costa foi, pois, a apontar os êxitos do governo e o importante para o futuro: os desafios estratégicos que no seu entender são fundamentais e já suficientemente enunciados - as alterações climáticas (cujo assunto foi o tema principal na reunião), a demografia, a sociedade digital e "a chaga" das desigualdades.

"Temos oportunidade neste Congresso de fazer algo essencial" - disse - "não ter de olhar para o drama de hoje, mas centrarmo-nos no horizonte do médio e longo prazo para começar a construir respostas". Mesmo não explicitando, António Costa parece estar já a pensar numa segunda legislatura.

Com quem e como? Não disse. Tão só que "se alguém pensava que ao fim de dois anos e meio estávamos satisfeitos e prontos para partir para outra, estavam enganados", porque eles trabalharão com a mesma energia.

Será talvez por isso que fez o anúncio de que quer fazer da habitação a marca da "nova política pública que esta legislatura vai deixar para o país", acrescentando que quer que as 26 mil famílias que ainda hoje vivem em situação precária tenham direito a uma habitação condigna.

Esta é "uma lei das rendas injusta e desumana que nem os idosos poupa", destacou, sublinhando que a nova política de habitação também de olhar para a classe média e para a nova geração, "para que ela não tenha de endividar-se como nós para ter acesso à habitação".

"Temos um novo ciclo", disse ainda, mas para isso haverá uma Convenção Nacional sobre a Europa, em Janeiro, que preparará as eleições europeias de maio, e outra em junho/julho para preparar o programa eleitoral do PS para as legislaturas do outono.

Findo o discurso de Costa, os jornalistas foram convidados a sair. Logo se saberá se os militantes quiseram ou não discutir também o presente.