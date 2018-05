Ministro da Defesa vai a Angola a meio de maio

O ministro da Defesa Azeredo Lopes vai a Angola em meados deste mês, no âmbito da política de cooperação técnico-militar que Portugal mantém com aquele país da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). A notícia foi avançada pelo DN e confirmadfa ao Expresso por fonte do Ministério.

A viagem deve realizar-se depois de 14 de maio, e faz parte de um conjunto de visitas que Azeredo Lopes tem estado a fazer aos países de expressão portuguesa onde estão “em vigor programas de cooperação técnico-militar”, disse ao Expresso a mesma fonte que está a acompanhar a preparação da viagem: “O programa ainda está a ser elaborado”, não havendo, por isso, condições para adiantar mais detalhes este domingo.

Em janeiro deste ano, Azeredo Lopes visitou São Tomé e Príncipe no âmbito deste programa de visitas de cooperação, e há pouco mais de um mês esteve em Moçambique.