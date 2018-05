“O PS está onde sempre esteve”, diz Mariana Vieira da Silva

Numa rara entrevista, a coordenadora da moção de António Costa e seu braço direito no Governo fala sobre o Congresso do partido, do caso Sócrates, do governo e das relações com os parceiros.

António Pedro Ferreira

O PS hoje está mais à esquerda do que no passado? Há diferentes opiniões no seu partido.

Este período de governação é marcado por um acordo feito à esquerda e do qual fazemos um balanço muito positivo. Ele coloca o PS no lugar onde sempre esteve. Em relação às políticas que cumprimos, não vejo divergências face ao programa do PS. Claro que os tempos vão mudando e depois de uma crise com o impacto económico e social como esta, houve necessidade de uma preocupação fundamental com a recuperação de direitos e de rendimentos, de uma vida melhor.

Com um PS mais ao centro ou mais à esquerda?

Este programa e o que o PS apresentou às eleições de 2015 não é mais à esquerda ou mais direita do programa do PS normal. O PS é um grande partido, que tem pessoas mais à esquerda e mais ao centro e é dessa riqueza que o PS vive.

Há umas semanas a Economist suscitou a questão de que não havia problema em Portugal por haver um governo de parceria com a extrema-esquerda, porque na realidade cumpriam as políticas de direita.

É a avaliação da Economist e tambémela já variou. O PS não precisa de fazer contagem de palavras na moção para saber se ela é de esquerda ou de direita. Este é um programa muito próximo da linha e das marcas que o PS deixou na sociedade portuguesa ao longo do tempo.

