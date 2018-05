António Guterres destaca importância da CPLP no Dia da Língua Portuguesa

As Nações Unidas assinalaram este sábado o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP. António Guterres discursou nos jardins da ONU, elogiando a diversidade e o papel da CPLP

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, destacou a importância da diversidade, face às tentativas de uniformização, e defendeu o "papel essencial” da CPLP: "É necessário dizer que nós na CPLP nos orgulhamos da nossa diversidade, reconhecemos que as nossas próprias sociedades são multiétnicas, multiculturais, multirreligiosas, e que isso é um bem, não é uma ameaça, e que isso deve ser valorizado, e afirmado, e que isso deve ser uma lição para outras partes do mundo, outros povos, outras culturas. E penso que a CPLP tem aqui um papel essencial a desempenhar", disse António Guterres no discurso, disponível na página oficial da ONU na internet.

Afirmando que a celebração deste sábado foi a primeira clara manifestação da língua portuguesa nos Jardins das Nações Unidas, Guterres afiançou que um dos pontos fundamentais do seu mandato é "exprimir a importância do multilinguismo nas Nações Unidas", contra um "mundo uniformizado em que todos falem a mesma língua".

Porque é preciso um mundo em que cada um fale a sua língua, porque são precisas "umas Nações Unidas baseadas na diversidade", disse.

A CPLP é uma ponte

Umas Nações Unidas baseadas na diversidade "contra essa tentativa de uniformização a que estamos assistindo e que causa um empobrecimento desnecessário da comunidade internacional", disse António Guterres, insistindo que a diversidade é um valor essencial num mundo onde existem "várias tentativas de isolamento" e se se assiste ao reacender de "expressões de racismo, de xenofobia" e de condenação "do outro só porque o outro é diferente".

Neste mundo os países da CPLP podem ser uma ponte e um fator de harmonia, capaz de ajudar os outros e de prevenir novos conflitos e tentar contribuir para a resolução de atuais conflitos, disse também o secretário-geral.

Guterres lembrou ainda os 20 anos da atribuição do prémio Nobel da Literatura a José Saramago e disse que muitos outros autores de língua portuguesa o mereciam, concluindo que tudo fará para que a língua portuguesa e a cultura dos países da CPLP tenham nas Nações Unidas "uma manifestação cada vez mais forte como símbolo da diversidade".

O dia 5 de maio foi instituído em 2009 como Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa).