Vice da bancada do PS, Neto Brandão, respeita decisão de Sócrates

Vice-presidente da bancada do PS defende que a saída do antigo primeiro-ministro do partido será positiva para o próprio

O vice-presidente da bancada do PS Filipe Neto Brandão afirmou esta sexta-feira respeitar a decisão de José Sócrates de se desfiliar do PS, embora lamentando "a situação que está subjacente" a essa decisão.

À entrada para o plenário na Assembleia da República, apenas o deputado Filipe Neto Brandão aceitou falar aos jornalistas sobre a desfiliação de Sócrates, comunicada na quinta-feira ao partido por carta e esta sexta-feira anunciada no "Jornal de Notícias".

"É uma decisão que cabe ao próprio, respeito obviamente, lamentando a situação que está subjacente a essa decisão", afirmou Filipe Neto Brandão.

Questionado se esta desfiliação acontece no timing certo, a poucas semanas do congresso do PS, Neto Brandão remeteu a escolha do momento para José Sócrates.

Sobre se esta saída do antigo primeiro-ministro e secretário-geral do PS poderá ser positiva para o PS, o vice-presidente da bancada socialista considerou que será positiva para o próprio.

"O engenheiro José Sócrates, a partir do momento que não tem filiação partidária, poderá desenvolver a defesa dos factos em matéria criminal com maior liberdade do que enquanto militante do PS", disse.

Questionado se partilha da posição de outros dirigentes do partido, incluindo o presidente Calos César, de que as suspeitas criminais sobre Sócrates e Manuel Pinho envergonham o partido, caso se confirmem, o deputado respondeu: "Quem não achará? A comprovação de factos ilícitos criminais não pode deixar de ter essa interpretação".

O porta-voz do PS e deputado João Galamba escusou-se a fazer declarações aos jornalistas sobre este tema, tal como o 'vice' da bancada João Paulo Correia ou deputados como Susana Amador ou Maria da Luz Rosinha.