Uma ponte de dúvidas atravessa as obras na escarpa da Arrábida

Escuta-se o ruído das obras, iniciadas em fevereiro, a poucos metros da base da Ponte da Arrábida, inaugurada a 22 de junho de 1963 como um símbolo de imponência do Estado Novo e classificada como Monumento Municipal em 2013. O fragor não é apenas proveniente das máquinas, mas também das várias instituições e forças políticas portuenses insurgentes contra a polémica intervenção urbanística em curso na escarpa, desde que os trabalhos arrancaram, alegadamente, sem que fossem efetuados alguns procedimentos legais por parte da autarquia.

Da paisagem, junto à margem norte do Rio Douro, vão passar a fazer parte dois prédios construídos pela empresa Arcada, um com seis pisos e 38 fogos habitacionais, enquanto o outro terá 16 andares e 43 casas. Os terrenos, pertencentes à Câmara Municipal do Porto (CMP), foram permutados em 2001 à Imoloc para “dirimir um diferendo” e vendidos posteriormente à construtora Arcada, em 2010. O alvará para a empreitada foi aprovado em dezembro de 2017, mas o caso tem levantado diversas dúvidas processuais.

A obra está a ser investigada, em segredo de justiça, pelo Ministério Público, na sequência de uma queixa-crime referente à construção na escarpa, como noticiou a Agência Lusa a 13 de abril. Seis dias depois, através de uma carta enviada a Rui Moreira, a presidente da APDL - entidade de administração portuária - solicitava ao presidente da CMP “a comunicação da autarquia à CCDR-N para que a APDL se possa pronunciar, conforme imposto por lei” relativamente ao procedimento urbanístico que decorre na marginal do Rio Douro.

A Câmara Municipal do Porto ressalva que o Plano Diretor Municipal define o local como “edificandi” e que, assim sendo, “não faz sentido duplicar o parecer para mesma zona”, uma vez que “na definição das zonas edificáveis no PDM, a CCDR-N, que as aprova, trata de se munir de todos os pareceres necessários”.

PSD acelera preocupação com outros casos mas assume não poder travar a obra

O PSD do Porto considera os empreendimentos “duvidosos” e “indesejáveis”, com o vereador Álvaro Almeida a afirmar que a obra “descaracteriza a paisagem urbana”, o que por si só, acrescenta o antigo candidato à CMP, “já seria motivo de preocupação, mas acresce que são também duvidosas do ponto de vista de formalismos legais”. Apesar disso, reconhece não vislumbrar “nenhum procedimento que o PSD possa fazer para impedir o avanço das obras”, assumindo que a posição do partido é “mais um lamento e uma preocupação do que propriamente o anúncio de uma ação”, uma vez que a empreitada “já está com um ritmo que dificilmente será parado”.

O único eleito do PSD para a Câmara Municipal do Porto frisa “o facto de ser uma obra que, aparentemente, de acordo com a direção da APDL, mereceria um parecer dessa mesma entidade e que não foi pedido”, recordando que atual presidente da administração portuária, Guilhermina Rego, foi vice-presidente [autarquia] no mandato anterior. “Se ela acha que era necessário um parecer que não foi pedido, terá boas razões para o afirmar”, acredita Álvaro Almeida, “preocupado com a falta do cumprimento desse requisito legal”.

O vereador do PSD estabelece paralelismos entre este e outros casos. “É algo parecido com aquilo que acontece na Foz, no edifício da Rua Montebelo, em que há uma construção sem o parecer da Direção Regional de Cultura do Norte. O tribunal decretou a paragem das obras e a reação da Câmara foi dizer que não tinha nada a ver com o assunto”, refere Álvaro Almeida.

Contas feitas, prossegue o professor de Economia da UP, “há aqui uma repetição de vários casos em que a CMP está envolvida em brumas processuais e legais, como estes dois exemplos que referi, mas também com a Empresa Municipal de Cultura que foi bloqueada pelo Tribunal de Contas”. Na opinião do social-democrata, “são demasiados casos que nos levam a pensar que o problema não deve estar nestas instituições todas, mas do lado da Câmara”.