Parlamento altera lei dos arquitetos e engenheiros que Marcelo vetou

As propostas de PAN e PCP para alterar o diploma que permitia que engenheiros assinassem projetos de arquitetura foram esta sexta-feira aprovadas no Parlamento. As propostas voltaram ao plenário depois de o Presidente da República ter vetado a primeira lei aprovada pelos deputados, argumentando que esta "deturpava" um "largo consenso" que existia desde 2009.

Em 2009, aprovou-se a lei que determinava que só "os arquitetos com inscrição na Ordem dos Arquitetos" poderiam assinar os projetos, quando até aí também os engenheiros civis o podiam fazer. Mas também se criou um regime transitório de cinco anos que terminaria, depois de uma prorrogação de três anos, este ano. Acontece que, por vontade do Parlamento, o regime deveria continuar: os deputados aprovaram em fevereiro a lei que previa que os engenheiros civis matriculados em quatro estabelecimentos de ensino superior específicos, até 1987/88, pudessem continuar a assinar projetos - ou, nas palavras do Presidente, tornava definitivo o regime transitório, "sem que se conheça facto novo que o justifique".

As alterações propostas pelo PAN e pelo PCP visam agora restringir a aplicação da regra. André Silva explicou que nessas condições estarão apenas "os profissionais que tenham subscrito, entre 1 de novembro de 2009 e 1 de novembro de 2017, projetos de arquitetura que tenham merecido aprovação", dando segurança aos profissionais que já tinham projetos em marcha. Já o PCP propôs que esse grupo de engenheiros civis tenha de se inscrever no Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção.

A votação criou divisões no Parlamento. Contra as alterações estiveram o BE, que inicialmente já tinha estado contra a aprovação da nova lei, 41 deputados do PS e nove deputados do CDS. A favor estiveram PSD, PEV, PAN, PCP, 25 deputados do PS e cinco do CDS.

A votação seguiu-se a um mar de pedidos de dispensa das votações justificados por alegados conflitos de interesse que mereceram comentários jocosos nas bancadas: "Eu também tenho um vizinho arquiteto", ou "já fui a uma festa na Faculdade de Arquitetura", ouvia-se. Depois, um grupo de 24 deputados ainda pediu a votação nominal das alterações, o que acabou por arrastar o processo, obrigando os deputados a votar, um a um, verbalmente.