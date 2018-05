O PS com que Sócrates sai do PS

“Pronto, a decisão está tomada.” É assim que José Sócrates termina um texto de opinião hoje publicado no “Jornal de Notícias”, em que anuncia a desfiliação do partido de que foi secretário-geral. “Enderecei hoje uma carta ao Partido Socialista pedindo a minha desfiliação do Partido”.



Na edição de hoje, o “Jornal de Notícias” não só tem acesso à carta enviada por Sócrates ao PS como publica um artigo de opinião do antigo primeiro-ministro. Nesse artigo, relacionado com o caso Manuel Pinho, Sócrates escreve um PS. E é nesse PS que anuncia a decisão de bater com a porta do PS.



Depois de ouvir Carlos César dizer que o PS tem ainda mais “vergonha” do caso judicial em curso, Sócrates lamenta que o PS nunca o tenha apoiado. “Durante quatro anos suportei todos os abusos: a encenação televisiva da detenção para interrogatório; a prisão para investigar; os prazos de inquérito violados sucessivamente como se estes não representassem um direito subjetivo que não está à disposição do Estado; a campanha de difamação urdida pelas próprias autoridades com sistemáticas violações de segredo de justiça; o juiz expondo na televisão a sua parcialidade com alusões velhacas; a divulgação na televisão de interrogatórios judiciais com a cumplicidade dos responsáveis do inquérito”.



Durante estes quatro anos, “nunca ouvi por parte da Direção do PS uma palavra de condenação destes abusos”, escreve Sócrates. “Mas sou agora forçado a ouvir o que não posso deixar de interpretar como uma espécie de condenação sem julgamento.”



“A injustiça que agora a Direção do PS”, liderada por António Costa, “comete comigo, juntando-se à Direita política na tentativa de criminalizar uma governação, ultrapassa os limites do que é aceitável no convívio pessoal e político”.



Sócrates conclui escrevendo: “Considero, por isso, ter chegado o momento de pôr fim a este embaraço mútuo.” E sai do PS.