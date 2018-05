PSD insiste em investigar pagamentos privados a Pinho e a outros “decisores políticos em funções”

Sociais-democratas aceitam comissão de inquérito às rendas da energia proposta pelo BE, mas dizem que não chega. PSD mantém o foco em Pinho e Sócrates, e diz que PS terá de fazer "ponderação interna" sobre os dirigentes que escolheu

O líder parlamentar do PSD enviou esta tarde uma carta ao seu homólogo do BE, com a posição dos sociais-democratas sobre a comissão parlamentar de inquérito (CPI) às rendas da energia proposta pelos bloquistas. Fernando Negrão garante que o seu partido concorda com o objeto da CPI que o Bloco formalizou esta quinta-feira, mas deixa claro que, para o PSD, isso não chega. Uma coisa é investigar as rendas excessivas no setore da energia, outra é tirar a limpo aquilo a que os sociais-democratas chamam a "teia de pagamentos privados a decisores políticos em funções". E o PSD não vai desistir dessa segunda questão, levantada pela notícia de que Manuel Pinho continuava a ser pago todos os meses pelo grupo Espírito Santo enquanto era ministro da Economia.

"O grupo parlamentar do PSD aceita a proposta do Bloco de Esquerda de limitar a CPI às rendas excessivas na eletricidade, mas rejeita qualquer tentativa de encobrir uma outra averiguação à mais ampla, e democraticamente mais grave, teia de pagamentos privados a decisores políticos em funções", lê-se na carta de Negrão, que foi divulgada à comunicação social.

Negrão lembra que o BE decidiu cingir o inquérito parlamentar às rendas da energia "num momento em que o país tem sido confrontado com notícias de práticas extraordinariamente graves de membros do Governo que alegadamente terão, mesmo no exercício de funções, recebido pagamentos ou vantagens de entidades privadas". E sublinha que "o alegado caso do ex-ministro Manuel Pinho é um, mas não o único". E o impacto dessa prática não se terá circunscrito às decisões desse Governo sobre energia. "Aquelas alegadas práticas terão tido impacto negativo em diversas decisões e políticas públicas, com prejuízos muito sérios" em áreas como as "PPPs rodoviárias, na Parque Escolar ou no pretendido TGV, gestão de crédito de favor na CGD ou ainda nas decisões que conduziram aos conhecidos desfechos na PT".

Por isso, para o PSD, também essas decisões "não podem deixar de ser escrutivadas no plano político e em sede parlamentar. Existem graves e óbvias consequências no plano político, quer quanto à responsabilização dos decisores eventualmente implicados, quer quanto à apreciação do conteúdo e até da legalidade das decisões legislativas e administrativas tomadas por tais decisores".

Atrás de Pinho... e de Sócrates

É essa "teia com pagamentos a decisores políticos em funções" que o PSD pretende escrutinar no Parlamento, à margem da CPI proposta pelo BE. Pois "a CPI proposta pelo BE não tem este objeto". E o PSD quer fazer essa averiguação "começando com o requerimento para a audição do ex-ministro Manuel Pinho" (que já foi aprovado pela comissão parlamentar de Economia).

"Começando", note-se. Depois de Pinho, o PSD quer continuar essas averiguações, pois Negrão refere-se sempre no plural a "decisores políticos". Aliás, o líder parlamentar do PSD deixa claro em quem está a pensar para além do ex-ministro da economia quando se refere a "outros decisores políticos (alguns até com maiores responsabilidades)". Num governo quem tem maiores responsabilidades do que um ministro? Claro: o primeiro-ministro.

O recado de Negrão ao PS

Na carta ao BE, o líder parlamentar do PSD deixa ainda um recado ao PS, ao escrever que estas suspeitas, para além de "uma averiguação no plano criminal", merecerão "uma ponderação interna no Partido Socialista, que predominante e reiteradamente escolheu tais dirigentes".