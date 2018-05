Marcelo: “Vivemos uma tempestade quase perfeita”

O discurso do Presidente da República no 25 de Abril não pára de render, a começar pelo próprio, que esta quinta-feira aproveitou as Conferências de Lisboa, na Gulbenkian, para voltar à carga com apreensivos avisos sobre a "tempestade quase perfeita" que marca os dias de hoje, lá fora e cá dentro, e com o desgaste das instituições.

Sem se referir diretamente aos casos Pinho e Sócrates que abanam a cena política nacional e que levaram o PS a, pela primtra vez, assumir "vergonha", Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa para pedir à comunicação social que preserve a sua "independência face aos poderes políticos e económicos". E acrescentou uma referência indireta aos casos de corrupção ao pedir à imprensa "independência perante os casos de ligações entre poderes políticos e poderes económicos".

Foi a referência à conjuntura nacional num discurso mais amplo sobre a imprevisibilidade dos tempos e o desgaste das instituições, cá dentro e, sobretudo, lá fora.

"Há dois anos que ando a fazer este discurso. Basta olhar à volta e ver as dificuldades na formação de governos, a instabilidade nos sistemas partidários e a crise em partidos tradicionais, a dificuldade da sua renovação, o aparecimento de novos movimentos inorgânicos e novos partidos, a radicalização, as posições antissistémicas. E isso não é bom", afirmou o Presidente.

Marcelo insistiu na "incerteza destes tempos", na "crise dos sistemas", na "imprevisibilidade da nova ordem internacional", na "resignação à gestão tática de curtíssimo prazo", na "impressionante fragilidade e esvaziamento dos sistemas políticos, partidários e sociais", e na sua "rigidez e monolitismo".

"São múltiplos e preocupantes os fatores de manifesto bloqueamento a prazo da nossa existência coletiva", afirmou o PR, que pediu ambição e exigência: "não chegam as análises, é preciso ação cívica constante".

Preocupado com a "imprevisibilidade" da cena internacional, com o regresso "de uma quase nova guerra fria" e com o aparecimento de "líderes frágeis" que abrem espaço a "populismos", Marcelo Rebelo de Sousa voltou ao discurso que supreendeu António Costal: "Para o Presidente da República, a situação de Portugal ainda é diferente desse panorama. Há uma estabilidade institucional, uma estabilidade política e no sistema, quer de partidos quer dos parceiros económicos e sociais, que nos permitem dizer que não vivemos o que outros países vivem. Mas devemos olhar para esses exemplos e foi isso o que eu quis dizer no 25 de Abril”, sublinhou.

Sem querer entrar nos casos concretos que abanam a política portuguesa - o julgamento do ex-primeiro-ministro José Sócrates a que se veio somar o caso do ex-ministro Manuel Pinho -, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que só uma justiça "célere" pode evitar o fosso crescente entre as "expectativas" e os "resultados". Eis a conclusão que a 26 de abril Marcelo disse ter retirado a um jovem banhista sobre as suas palavras da véspera que o primeiro-ministro disse não ter percebido: "Mais vale prevenir do que remediar"