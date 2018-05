Costa e Trudeau apostam no contrário de Trump

O primeiro-ministro português, António Costa, visita a partir desta quarta-feira o Canadá, com paragens nas cidades de Otava (capital), Kingston, Toronto e Montreal. A agenda tem uma forte componente económica e, além dos encontros com o homólogo canadiano, Justin Trudeau, preveem-se diversas reuniões com empresários e representantes do maior sindicato de construção civil da América do Norte, o Laborers International Union of North America (LIUNA), que conta com mais de meio milhão de membros.

Note-se que o sector da construção absorve parte significativa da mão de obra imigrante oriunda de Portugal.

Em declarações ao Expresso, Jack Oliveira, membro do quadro de dirigentes do LIUNA, espera que Costa e Trudeau dialoguem sobre o trânsito de trabalhadores nacionais que chegam com visto de trabalho válido por dois anos, renovável por igual período, e que, no final, são forçados a regressar a Portugal ou a mergulhar na clandestinidade.

“Isto não faz sentido, porque precisamos de operários, visto que há muita construção. A economia local vive disso. Este sistema não funciona. Formamos e investimos em trabalhadores para os ver partir quatro anos depois. E eles, por seu lado, continuam sem perspetivas de uma vida estável”.

EUA versus Canadá

Ao contrário dos atos protecionistas do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que exigiu uma renegociação do Tratado de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA), suspendeu o Acordo de Comércio Transpacífico e aplicou novas tarifas às importações de alumínio e aço (suspensas até 1 de junho para a UE), Trudeau aposta no multilateralismo político e na defesa de acordos de livre comércio.

Prova disso mesmo, Canadá e União Europeia concluíram em 2016 o Acordo Integral de Economia e Comércio (CETA), que entrou em vigor no final do ano passado. Portugal foi o oitavo país da UE a ratificar o documento.

O CETA prevê uma redução de 90,9% das taxas aduaneiras canadianas, o que poderá facilitar as exportações de produtos portugueses, como por exemplo de vinho e queijo, que em 2015 atingiram, respetivamente, valores de 54 milhões de euros e 1,6 milhões.

Sinal da intensificação dos contactos, a Associação Empresarial de Portugal (AEP) enviou um grupo composto por representantes de oito empresas, do sector têxtil às tecnologias de informação, para participarem ao longo desta semana em várias reuniões em Toronto, a capital económica do país e terceiro maior polo urbano no espaço Estados Unidos-Canadá, após Nova Iorque e Los Angeles.

Meio milhão de cidadãos de origem portuguesa

O gabinete do primeiro-ministro canadiano (PMO, sigla em inglês) anunciou que Trudeau espera debater com Costa os “benefícios" resultantes do CETA, uma vez que acredita que o mesmo permitirá a criação de “mais riqueza, emprego e oportunidades nos dois lados do Atlântico”.

Na reunião formal entre ambos, marcada para esta quinta-feira em Otava (sexta-feira voltarão a encontrar-se, durante um almoço em Toronto e numa reunião na sede do LIUNA), prevê-se também que sejam discutidos outros temas, como a defesa dos oceanos, as alterações climáticas, a segurança coletiva e a criação de novas oportunidades de emprego.

O PMO revelou ainda que o Canadá tem cerca de meio milhão de cidadãos de origem portuguesa e que a comunidade lusa é das mais importantes no país. “Canadá e Portugal têm uma relação bilateral com fortes laços ao longo da História. Nos encontros com António Costa, o primeiro-ministro canadiano procurará aprofundar as relações económicas entre os dois países, em benefício mútuo dos povos canadiano e português”.

A visita oficial de António Costa ao Canadá, que terminará este sábado, serve também para desenvolver as relações culturais e contactos com a comunidade portuguesa.